Уничтожение боевиков на Донбассе: среди убитых оказалась харьковчанка

В бою на Донбассе ликвидирована женщина, проживавшая в Харькове

На Донбассе бойцы ВСУ уничтожили наемницу оккупантов. Фото: Facebook

Среди боевиков, которые были уничтожены на Донбассе 19 апреля во время боя с подразделением 79-й десантно-штурмовой бригады, оказалась харьковчанка Лилия Эгалигердиева (Максименко).

Об этом на своей странице в Facebook сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц", который также опубликовал несколько скриншотов убитой из социальных сетей, а также информацию о ней из центра "Миротворец".











Напомним, днем ранее пророссийские боевики десять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Ранения получил украинский военнослужащий, уничтожены три оккупанта.

Начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявлял, что угроза большого наступления российских войск сохраняется. По его словам, Россия за час может начать полномасштабную войну против Украины.

Смотрите также видео, как бойцы 54-й бригады ударили по позициям боевиков и уничтожили блиндаж:

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