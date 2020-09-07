Ситуация на Донбассе обострилась: боевики обстреляли украинских военных

В результате обстрела один украинский боец погиб

На Донбассе обострилась ситуация: за прошедшие сутки, 6 сентября, боевики нарушили договоренности и обстреляли украинские позиции. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

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Враг обстрелял позиции украинских защитников вблизи Красногоровки из автоматического станкового гранатомета. В результате ранения получил военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Пострадавшему вовремя оказали медицинскую помощь и доставили его в больницу.

"На другом участке фронта противник открыл прицельный огонь из стрелкового оружия по нашим защитникам неподалеку Причепиловка, что в Луганской области. В результате обстрела один украинский военнослужащий погиб", – написали в штабе.

Кроме того, за прошедшие сутки российские оккупационные войска дважды сделали провокационные выстрелы из подствольного гранатомета в районе поселка Шумы.

С начала текущих суток, 7 сентября, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Режим тишины сохранялся по всей линии разграничения.

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В ООС подчеркнули, что украинские воины продолжают "выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки".

Напомним,ранее стало известно имя военного, погибшего в воскресенье на Донбассе. Погиб житель села Ольховцы Городенковского района Ивано-Франковской области Тарас Кубийович.

Также мы рассказывали, что вчера ранения получили еще двое наших бойцов, которые были в машине, подорвавшейся на мине при следовании к очагу возгорания.

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