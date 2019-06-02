Ситуация на Донбассе: оккупанты обстреляли позиции ВСУ из минометов, гранатометов и пулеметов

Боевики обстреляли украинских военных возле Гнутово и Новгородского

Украиyские военные всегда дают боевикам адекватный ответ. Фото: Facebook

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе на 2 июня оккупанты дважды обстреливали позиции украинских войск. К счастью, в рядах наших военных обошлось без потерь, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"С начала суток враг дважды нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции наших подразделений из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

Так, в зоне ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник вел огонь возле поселка Гнутово. Боевики стреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" позиции ВСУ возле села Новгородское обстреливали из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На каждый вражеский обстрел украинские воины давали адекватный ответ. Сейчас разведка устанавливает потери боевиков.

Напомним, днем ранее, 1 июня, в Луганской области оккупанты провели обстрел поселка Сентяновка на оккупированной территории, пытаясь обвинить подразделения Вооруженных сил Украины в ведении огня по мирным жителям.

А в середине мая боевики обстреляли из артиллерии калибра 122 мм жилые дома поселка Золотое-1 в Луганской области.

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