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Ситуация на Донбассе: оккупанты вели огонь из артиллерии, минометов и другого оружия

20 июля, 20:20

В результате обстрелов один боец ВСУ получил ранения

Фото: facebook.com/pressjfo.news
Фото: facebook.com/pressjfo.news.

С начала суток 20 июля в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты девять раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, боевики вели огонь из запрещенных "Минском" артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил шесть обстрелов позиций ООС:

- дважды в районе Счастья велись обстрелы из минометов калибра 82 мм, гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов;

- в районе населенного пункта Артема велся огонь из крупнокалиберного пулемета;

- трижды возле Новолуганского оккупанты вели огонь из артиллерии калибра 122 мм, из минометов калибра 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано три обстрела ВСУ:

- в районе Гранитного боевики вели огонь из стрелкового оружия;

- возле Лебединского позиции ВСУ попали под обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- в районе Песок оккупанты стреляли из миномета 82 мм и подствольного гранатомета.

В результате вражеских обстрелов один украинский военный получил ранения. При этом на каждое открытие огня боевиками наши войска давали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Напомним, что ранее сообщалось, что Россия перебросила на оккупированный Донбасс профессиональных снайперов

Отметим, на фронте бойцы Объединенных сил не оставляют провокации боевиков без ответа и продолжают наказывать врага за обстрелы. Как сообщали новости "Сегодня", в результате блестящей операции ВСУ уничтожили артиллерию боевиков

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Тег Донбасс, ВСУ, оккупанты, ООС

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