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ВСУ понесли потери на Донбассе: названы имена погибших бойцов

20 июля, 09:48

Военнослужащие погибли от пуль вражеского снайпера

Фото: Pixabay

На Донбассе от снайперских пуль пророссийских боевиков погибли солдат Роман Джерелейко и старшина Александр Бардалим. Об этом сообщили в пресс-службе 24 отдельной механизированной бригады имени короля Данила.

Как рассказали в пресс-службе, солдат Джерелейко Роман Васильевич во время инженерного оборудования позиций попал под прицел снайпера. Медик своевременно прибыл из соседней позиции и оказал раненому первую медицинскую помощь. После этого на место сразу прибыли командир роты и командир взвода старшина Александр Бардалим. Они начали эвакуацию солдата, но в 15 метрах от позиции, при закреплении тяжелораненого на носилках, враг попал во второй раз – на этот раз в командира взвода. Бардалим получил несовместимое с жизнью ранение, и течение минуты умер на руках командира роты.

"Несмотря на продолжение обстрела и опасность, бойцам удалось эвакуировать тяжелораненого солдата Джерелейко. Медики делали все возможное, чтобы спасти бойца, но, к сожалению, большая кровопотеря и характер ранения не дали ему шансов на жизнь и в городской больнице г. Курахово он умер", – говорится в сообщении.

Отметим, что солдат Джерелейко Роман Васильевич, 1988 года рождения, был родом из города Волочиск Хмельницкой области. У него остались мать, отец, а также маленький сын.

Старшина Бардаль Александр Владимирович, 1986 года рождения, был родом из города Корсунь-Шевченковский Черкасской области. Он был на войне с 2015 года и планировал вернуться на время к семье. Несмотря на то, что до его увольнения из рядов ВСУ оставалось всего 20 дней, он не задумываясь бросился спасать раненого ценой собственной жизни. У него осталась жена и маленький сын.

Напомним, что ранее сообщалось, что Россия перебросила на оккупированный Донбасс профессиональных снайперов

Отметим, на фронте бойцы Объединенных сил не оставляют провокации боевиков без ответа и продолжают наказывать врага за обстрелы. Как сообщали новости "Сегодня", в результате блестящей операции ВСУ уничтожили артиллерию боевиков

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Тег Донбасс, боевики, погибшие, военнослужащие, обстрелы, ООС

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