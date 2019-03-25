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Ситуация на Донбассе: с начала суток ранения получили два бойца ВСУ

Сегодня, 07:54

В районе Луганска враг вел огонь из снайперского оружия

Фото: AFP
Ситуация на Донбассе: с начала суток ранения получили два бойца ВСУ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/56c/ad2/5c756cad2d66e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/56c/ad2/5c756cad2d66e.jpg Донбасс В районе Луганска враг вел огонь из снайперского оружия

На Донбассе с начала суток пророссийские боевики два раза обстреляли позиции украинской армии. Ранены два бойца ВСУ, сообщили в пресс-центре ООС.

"Сначала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север"", - говорится в сообщении.

В частности, из снайперского оружия враг вел огонь в районе Луганска, а крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружия были применены вблизи Новотошковского.

"Вследствие обстрелов двое наших защитников получили ранения. На обстрелы противника подразделения, подвергшихся огневому воздействию, ответили адекватным огнем. Потери противника уточняются", - рассказали в ООС.

Напомним, за минувшие сутки, 24 марта, пророссийские боевики на Донбассе три раза обстреляли позиции украинской армии, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение.

Ранее мы сообщали о том, что, по данным президента Украины Петра Порошенко, жертвами военной агрессии России стали десять тысяч гражданских и 2956 военнослужащих.

"Украина заплатила чрезвычайно высокую цену… 2956 украинских воинов отдали свои жизни, защищая украинскую землю от российской агрессии, десять тысяч гражданских было убито вследствие агрессии, в том числе против мирного населения", – заявил Порошенко в студии ток-шоу "Главная тема. Выбор" в эфире канала "Украина".

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Тег Донбасс, ВСУ, боевики, раненые, военнослужащие, обстрелы, ООС

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