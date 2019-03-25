Ситуация на Донбассе: с начала суток ранения получили два бойца ВСУ
В районе Луганска враг вел огонь из снайперского оружия
На Донбассе с начала суток пророссийские боевики два раза обстреляли позиции украинской армии. Ранены два бойца ВСУ, сообщили в пресс-центре ООС.
"Сначала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север"", - говорится в сообщении.
В частности, из снайперского оружия враг вел огонь в районе Луганска, а крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружия были применены вблизи Новотошковского.
"Вследствие обстрелов двое наших защитников получили ранения. На обстрелы противника подразделения, подвергшихся огневому воздействию, ответили адекватным огнем. Потери противника уточняются", - рассказали в ООС.
Напомним, за минувшие сутки, 24 марта, пророссийские боевики на Донбассе три раза обстреляли позиции украинской армии, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение.
Ранее мы сообщали о том, что, по данным президента Украины Петра Порошенко, жертвами военной агрессии России стали десять тысяч гражданских и 2956 военнослужащих.
"Украина заплатила чрезвычайно высокую цену… 2956 украинских воинов отдали свои жизни, защищая украинскую землю от российской агрессии, десять тысяч гражданских было убито вследствие агрессии, в том числе против мирного населения", – заявил Порошенко в студии ток-шоу "Главная тема. Выбор" в эфире канала "Украина".
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