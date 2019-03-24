Тишина на Донбассе: с начала суток боевики устроили два обстрела

В рядах ВСУ обошлось без потерь

Фото: Минобороны Украины

Тишина на Донбассе: с начала суток боевики устроили два обстрела //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/70f/088/5c970f0887083.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/70f/088/5c970f0887083.jpg 2019-03-24T18:29:06+02:00 Донбасс В рядах ВСУ обошлось без потерь

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток 24 марта оккупанты дважды обстреливали позиции украинских военных.

Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, под огнем оккупантов оказались позиции оперативно-тактической группировки "Север" вблизи поселка Золотое-4 – там боевики вели огонь из миномета калибра 82 мм.

Также из 82-мм миномета и стрелкового оружия боевики обстреливали позиции ВСУ в районе населенного пункта Новолуганское.

В рядах украинских бойцов обошлось без потерь. В то же время, подразделения, которые попали под обстрелы врага, открывали ответный огонь. Потери противника сейчас уточняются.

Ранее мы сообщали о том, что, по данным президента Украины Петра Порошенко, жертвами военной агрессии России стали десять тысяч гражданских и 2956 военнослужащих.

"Украина заплатила чрезвычайно высокую цену… 2956 украинских воинов отдали свои жизни, защищая украинскую землю от российской агрессии, десять тысяч гражданских было убито вследствие агрессии, в том числе против мирного населения", – заявил Порошенко в студии ток-шоу "Главная тема. Выбор" в эфире канала "Украина".

Также мы писали о том, что боевики обострили ситуацию и получили жесткий ВСУ: потеряли убитыми и ранеными шесть человек . "Жарко" было в районе Мариуполя, на Светлодарской дуге и на Луганском направлении.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Тишина на Донбассе: с начала суток боевики устроили два обстрела". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.