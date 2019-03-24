Тишина на Донбассе: с начала суток боевики устроили два обстрела
В рядах ВСУ обошлось без потерь
В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток 24 марта оккупанты дважды обстреливали позиции украинских военных.
Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, под огнем оккупантов оказались позиции оперативно-тактической группировки "Север" вблизи поселка Золотое-4 – там боевики вели огонь из миномета калибра 82 мм.
Также из 82-мм миномета и стрелкового оружия боевики обстреливали позиции ВСУ в районе населенного пункта Новолуганское.
В рядах украинских бойцов обошлось без потерь. В то же время, подразделения, которые попали под обстрелы врага, открывали ответный огонь. Потери противника сейчас уточняются.
Ранее мы сообщали о том, что, по данным президента Украины Петра Порошенко, жертвами военной агрессии России стали десять тысяч гражданских и 2956 военнослужащих.
"Украина заплатила чрезвычайно высокую цену… 2956 украинских воинов отдали свои жизни, защищая украинскую землю от российской агрессии, десять тысяч гражданских было убито вследствие агрессии, в том числе против мирного населения", – заявил Порошенко в студии ток-шоу "Главная тема. Выбор" в эфире канала "Украина".
Также мы писали о том, что боевики обострили ситуацию и получили жесткий ВСУ: потеряли убитыми и ранеными шесть человек . "Жарко" было в районе Мариуполя, на Светлодарской дуге и на Луганском направлении.
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