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Скопление тяжелого вооружения боевиков зафиксировали на территории бывшего аэропорта "Луганск"

2 мая, 21:03

Миссия ОБСЕ продолжает осуществлять мониторинг отвода вооружения

Фото: Минобороны Украины
Фото: Минобороны Украины.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляют, что зафиксировали скопление тяжелого вооружения российских оккупантов на территории бывшего международного аэропорта "Луганск".

Как сообщается в отчете миссии по состоянию на 19:30 1 мая, обнародованном сегодня на сайте ОБСЕ, миссия продолжила осуществлять мониторинг отвода вооружения, предусмотренного Минским меморандумом, а также комплексом мер по выполнению Минских соглашений и дополнением к нему по отводу танков с вооружением калибра до 100 мм.

"1 мая команда миссии видела 7 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм), 7 реактивных систем залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм) и 10 буксируемых гаубиц (2А65 "Мста-Б", 152 мм – 5 единиц и Д-30 "Лягушка", 122 мм – 5 единиц) на территории бывшего международного аэропорта "Луганск", ориентировочно в 10 км к югу от Луганска", – говорится в отчете с указанием, что это вооружение зафиксировано в неподконтрольных правительству Украины районах.

Также 1 мая члены патруля миссии видели на территории бывшего международного аэропорта "Луганск" 6 зенитных ракетных комплексов 9К35 "Стрела-10" и 7 танков Т-72.

Ранее сообщалось, что на Донбассе оккупанты снова стягивают к передовой тяжелое вооружение. Боевики в нарушение договоренностей по отводу запрещенного "Минском" вооружения переместили танки, артиллерию, ракетные комплексы и системы залпового огня. 

Напомним, сегодня, 2 мая, местные боевики и российские военные на Донбассе по состоянию на 18:00 11 раз нарушили режим прекращения огня. Оккупанты вели огонь по позициям наших подразделений из 120 и 82 мм минометов, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Тег обсе, луганск, наблюдатели, вооружение

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