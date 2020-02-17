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"Скрывался пять лет": бывший боевик явился в полицию с повинной

17 февраля, 21:29

В 2014 году мужчина вступил в Донецкое народное ополчение и находился на дежурстве на блокпосту вблизи Ясиноватой

/ Фото: Нацполиция

Бывший боевик сдался полицейским Селидово Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Установлено, что в сентябре 2014 года 27-летний безработный житель г. Селидово был сторонником сепаратистов. Мужчина прибыл в Донецк и вступил в незаконное вооруженное формирование под названием "Донецкое народное ополчение".

"Новобранцу пообещали высокую зарплату, выдали оружие и назначили дежурным на блокпосту вблизи Ясиноватой. Там вместе с другими боевиками он проверял автотранспорт и документы у лиц, пересекавших блокпост", - говорится в сообщении.

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По словам бывшего участника бандформирования, уже через несколько дней он понял, что имеет дело с бандитами, которые плохо относятся как друг к другу, так и к гражданскому населению. Не получив обещанных денег, мужчина сдал оружие, покинул блокпост и вернулся в Селидово.

"В течение пяти лет бывший боевик вел скрытый образ жизни, пытаясь избежать наказания за службу в НВФ. Узнав, что закон дает таким, как он, возможность освободиться от уголовной ответственности, мужчина обратился в местное отделение полиции с повинной", – отметили в полиции.

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Сейчас с ним работают следователи Селидовского отделения полиции.

Согласно ч.6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины государство гарантирует освобождение от ответственности лицу, которое не совершало тяжких преступлений против людей, добровольно покинуло ряды НВФ и сообщило об этом правоохранителям, напомнили в главке.

Напомним, ранее в Луганской области полицейские во время проверки документов на блокпосту трассы Лисичанск – Бахмут задержали боевика "ЛНР". В мае 2015 года он заключил контракт на год и вступил в мотострелковый взвод "четвертой ОМБР ЛНР".

Кроме этого, в Черкасской области задержали гражданина РФ при подготовке к совершению диверсии на стратегически важном военном объекте нашего государства. Проживавший в Украине иностранец изготовлял взрывчатые вещества и самодельные взрывные устройства.

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Донбасс полиция Донецкая область селидово боевик

Источник: Сегодня

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