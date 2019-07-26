Слезы, ругань, "скорая" и спецназовцы: на 105-м округе подсчитали голоса

В прифронтовом Счастье закончилась эпопея с выборами по мажоритарке

Под утро 26 июля в прифронтовом Счастье в Луганской области закончился подсчет голосов на 105-м округе – с отрывом в почти четыре сотни голосов победила кандидат от "Оппозиционного блока" Виктория Гриб.

Процесс подсчета удалось сдвинуть с места только после вмешательства Центральной избирательной комиссии – ЦИК заменила часть членов Окружной избирательной комиссии, которые фактически саботировали определение победителя.

Оппоненты Виктории Гриб пытались сразу в пяти судах в разных регионах страны признать выборы в 105-м округе недействительными, но везде проиграли.

"Наконец это произошло. Окончательно подтвердили результаты выборов, которые можно было подтвердить еще 22 июля, они не изменились, единственное – у меня стало на два голоса больше после множественных пересчетов", – заявила Виктория Гриб, кандидат в народные депутаты Украины от "Оппозиционного блока".

Напомним, ранее сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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