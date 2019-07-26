"Независимые" в новой Раде: полный список депутатов-самовыдвиженцев

Более полусотни депутатов в парламенте избраны, как самовыдвиженцы, или от партий не прошедших в ВР

Верховная Рада Украины. Фото: AFP

В пятницу, 26 июля подсчет голосов на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины завершен. В парламент проходят пять партий.

Сайт "Сегодня" уже опубликовал полный список депутатов в новой Раде. По итогам голосования в одномандатном округе в Верховную Раду прошли пять политических сил: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – за жизнь", "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "Голос". Именно эти политсилы сформируют в новом парламенте свои фракции.

Но что же будет с внепартийными депутатами, или же депутатами, прошедшими в мажоритарных округах от партий, не преодолевших 5%-й барьер? А таких в Верховную Раду ІХ созыва избрано немало: 56 человек.

Этого количества вполне достаточно для формирования двух депутатских групп в новом парламенте, если исходить их того, что на осеней сессии минимальное число депутатов для формирования группы составит 20 человек. Но вот будут ли самовыдвиженцы формировать группы, либо же, как минимум, часть из них предпочтет влиться в политические фракции? Перечень депутатов, прошедших в мажоритарных округах от партий, не прошедших в парламент или как самовыдвиженцы весьма разношерстен. Некоторые партии, как смогли провести в округах по одному депутату, в то время как другие по нескольку. Также в парламент в качестве самовыдвиженцев прошли большие группы депутатов, в Верховной Раде VIII созыва входившие в одни и те же фракции и группы. Так, к примеру, среди победивших самовыдвиженцев – 12 членов БПП, 7 – в группу "Воля народа", 5 – в группа партии "Видродження". Есть и те, кто в прошлом парламенте были внефракционными депутатами. Какую тактику изберут эти политики в новом парламенте, станут ли они кадровым резервом для парламентских фракций, или предпочтут свою игру мы увидим совсем скоро.

Сайт "Сегодня" предлагает вниманию читателей список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду ІХ созыва по мажоритарным округам. В списке представлены все депутаты, кроме тех, которые были выдвинуты в округах политсилами, преодолевшими 5%-й барьер. Последних рекомендуем искать в списках фракций будущего парламента.

Депутаты выдвинутые партиями, не прошедшими в Верховную Раду

Магомедов Муса Сергоевич: родился 7 апреля 1970 года в селе Ирыб Чародинского района, Дагестан, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ЗАО "Авдеевский коксохимический завод", беспартийный, проживает в городе Авдеевка Донецкой области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Оппозиционный блок". Избрание: одномандатный избирательный округ №45 Требушкин Руслан Валерьевич: родился 27 ноября 1975 года в городе Донецке, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, мэр Покровский, беспартийный, проживает в Покровске Донецкой области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Оппозиционный блок". Избрание: одномандатный избирательный округ №50 Новинский Вадим Владиславович: родился 3 июня 1963 года в городе Старая Руса Новгородской области, Российская Федерация, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член Политической партии "Оппозиционный блок", проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Оппозиционный блок". Избрание: одномандатный избирательный округ №57 Магера Сергей Васильевич: родился 8 ноября 1956 года в городе Мариуполь Донецкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор по региональному развитию, ЗАО "Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича", член Политической партии "Оппозиционный блок", проживает в городе Мариуполь Донецкой области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Оппозиционный блок". Избрание: одномандатный избирательный округ №58 Гриб Виктория Александровна: родилась 19 июня 1968 года в селе М. Борщаговка Киево-Святошинского района Киевской области, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, руководитель направления по устойчивому развитию, ООО "ДТЭК Энерго", беспартийнaя, проживает в селе Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района Киевской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Оппозиционный блок". Избрание: одномандатный избирательный округ №105 Шенцев Дмитрий Алексеевич: родился 28 ноября 1964 года в городе Харьков, гражданин Украины, на протяжении последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в Харькове, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Оппозиционный блок". Избрание: одномандатный избирательный округ №176 Балога Виктор Иванович: родился 15 июня 1963 года в селе Завидово Мукачевского района Закарпатской области, гражданин Украины, на протяжении последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член Политической партии Единый Центр, проживает в городе Мукачево Закарпатской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия Единый Центр. Избрание: одномандатный избирательный округ №69 Савчук Оксана Васильевна: родилась 20 марта 1983 года в селе Чернев Рогатинского района Ивано-Франковской области, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, секретарь, Ивано-Франковский городской совет, член Политической партии Всеукраинское объединение "Свобода", проживает в селе Криховцы города Ивано-Франковска, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия Всеукраинское объединение "Свобода". Избрание: одномандатный избирательный округ №83 Бабенко Николай Викторович: родился 17 сентября 1980 в городе Кривой Рог Днепропетровской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "Центр привлечения инвестиций "БЦ Инвест", беспартийный, проживает в Белая Церковь Киевской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Белая Церковь вместе". Избрание: одномандатный избирательный округ №90 Бакунец Павел Андреевич: родился 10 июля 1987 года в городе Яворов Львовской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, Яворовский городской голова, беспартийный, проживает в городе Яворов Яворовского района Львовской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Объединение "Самопомощь". Избрание: одномандатный избирательный округ №122

Депутаты – самовыдвиженцы

Самовыдвиженцы, входившие в Верховной Раде прошлого созыва во фракцию БПП

Юрчишин Петро Васильевич: родился 13 июля 1958 года в городе Антрацит Луганской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в городе Хмельник Винницкой области, судимость отсутствует, самовыдвижение. Избрание: одномандатный избирательный округ №13 Кучер Николай Иванович: родился 24 августа 1959 года в селе Гордеевка Тростянецкого района Винницкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член Украинской Народной Партии, проживает в городе Ладыжин Винницкой области, судимость отсутствует, самовыдвижение. Избрание: одномандатный избирательный округ №17 Ефимов Максим Викторович: родился 1 ноября 1974 года в городе Петропавловск Северо-Казахстанской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в поселке Беленькое города Краматорск Донецкой области, судимость отсутствует, самовыдвижение. Избрание: одномандатный избирательный округ №48 Арешонков Владимир Юрьевич: родился 17 декабря 1957 года в городе Коростень Житомирской области, гражданин Украины, на протяжении последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в городе Коростень Житомирской области, судимость отсутствует, самовыдвижение. Избрание: одномандатный избирательный округ №64 Горват Роберт Иванович: родился 17 февраля 1969 года в селе Турье Ремета Перечинского района Закарпатской области, гражданин Украины, на протяжении последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в городе Ужгород, судимость отсутствует, самовыдвижение. Избрание: одномандатный избирательный округ №68 Дубневич Ярослав Васильевич: родился 7 августа 1969 года в селе Зубра Пустомытовского района Львовской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в городе Львове, судимость отсутствует, самовыдвижение. Избрание: одномандатный избирательный округ №120 Лопушанский Андрей Ярославович: родился 4 декабря 1962 года в городе Добромиль Львовской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член Политической партии Конгресс украинских националистов, проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение. Избрание: одномандатный избирательный округ №125 Кит Андрей Богданович: родился 2 ноября 1971 года во Львове, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в селе Ясеновцы Золочевского района Львовской области, судимость отсутствует, самовыдвижение. Избрание: одномандатный избирательный округ №126 Гончаренко Алексей Алексеевич: родился 16 сентября 1980 в городе Одессе, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение. Избрание: одномандатный избирательный округ №137 Люшняк Николай Владимирович: родился 8 февраля 1974 года в городе Бережаны Бережанского района Тернопольской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в селе Петриков Тернопольского района Тернопольской области, судимость отсутствует, самовыдвижение Избрание: одномандатный избирательный округ №166 Рудик Сергей Ярославович: родился 11 октября 1970 в городе Черновцы, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в городе Корсунь-Шевченковский Корсунь-Шевченковского района Черкасской области, судимость отсутствует, самовыдвижение. Избрание: одномандатный избирательный округ №198 Давыденко Валерий Николаевич: родился 16 марта 1973 года в городе Носовка Черниговской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в городе Носовка Носовского района Черниговской области, судимость отсутствует, самовыдвижение. Избрание: одномандатный избирательный округ №208

Самовыдвиженцы, входившие в Верховной Раде прошлого созыва во фракцию Народный фронт

Гузь Игорь Владимирович: родился 11 января 1982 года в городе Луцк, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в городе Луцк, судимость отсутствует, самовыдвижение. Избрание: одномандатный избирательный округ №19 Лунченко Валерий Валерьевич: родился 13 октября 1982 года в городе Хуст Закарпатской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в городе Хуст Закарпатской области, судимость отсутствует, самовыдвижение. Избрание: одномандатный избирательный округ №71 Иванчук Андрей Владимирович: родился 16 июня 1973 в городе Ивано-Франковске, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение. Избрание: одномандатный избирательный округ №88

Самовыдвиженцы, входившие в Верховной Раде прошлого созыва в группу "Воля народа"

Ивахив Степан Петрович: родился 24 января 1968 года в селе Андреевка Буского района Львовской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в Липы Луцкого района Волынской области, судимость отсутствует, самовыдвижение. Избрание: одномандатный избирательный округ №21 Петевка Василий Васильевич: родился 30 января 1967 года в селе Завидово Мукачевского района Закарпатской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в городе Мукачево Закарпатской области, судимость отсутствует, самовыдвижение. Избрание: одномандатный избирательный округ №72 Довгий Олесь Станиславович: родился 1 ноября 1980 года в Киеве, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение. Избрание: одномандатный избирательный округ №102 Шахов Сергей Владимирович: родился 7 мая 1975 года в поселке Саяк города Балхаш Джезказганской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член Политической партии "Наш край", проживает в городе Кадиевка Луганской области, судимость отсутствует, самовыдвижение. Избрание: одномандатный избирательный округ №114 Молоток Игорь Федорович: родился 4 июня 1967 года в городе Шостка Сумской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в городе Шостка Сумской области, судимость отсутствует, самовыдвижение. Избрание: одномандатный избирательный округ №160 Фельдман Александр Борисович: родился 6 января 1960 года в городе Харьков, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член Политической партии "Наш край", проживает в Харькове, судимость отсутствует, самовыдвижения. Избрание: одномандатный избирательный округ №174 Лабазюк Сергей Петрович: родился 4 июня 1980 года в городе Волочиск Хмельницкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в городе Волочиск Волочисского района Хмельницкой области, судимость отсутствует, самовыдвижения. Избрание: одномандатный избирательный округ №188

Самовыдвиженцы, входившие в Верховной Раде прошлого созыва в группу "Видродження"

Киссе Антон Иванович: родился 10 октября 1958 года в селе Евгеновка Тарутинского района Одесской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в Одессе, судимость отсутствует, самовыдвижение. Избрание: одномандатный избирательный округ №142 Шаповалов Юрий Анатольевич: родился 14 марта 1972 года в городе Кременчуг Полтавской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в городе Кременчуг Полтавской области, судимость отсутствует, самовыдвижение. Избрание: одномандатный избирательный округ №146 Кулинич Олег Иванович: родился 25 ноября 1966 года в городе Зеньков Полтавской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в городе Зеньков Зеньковского района Полтавской области, судимость отсутствует, самовыдвижение. Избрание: одномандатный избирательный округ №147 Бондарь Виктор Васильевич: родился 5 ноября 1975 года в городе Ленинград, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в пгт Гостомель города Ирпень Киевской области, судимость отсутствует, самовыдвижение. Избрание: одномандатный избирательный округ №191 Яценко Антон Владимирович: родился 13 июля 1977 года в городе Киев, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение. Избрание: одномандатный избирательный округ №200

Самовыдвиженцы – представители других фракций и внефракционные в парламенте прошлого созыва

Констанкевич Ирина Мирославовна: родилась 23 июня 1965 года в городе Львове, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член Политической партии "Украинское объединение патриотов – УКРОП", проживает в городе Луцке, судимость отсутствует, самовыдвижение. Избрание: одномандатный избирательный округ №23 Шпенов Дмитрий Юрьевич: родился 20 декабря 1978 года в городе Харькове, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в городе Кривой Рог Днепропетровской области, судимость отсутствует, самовыдвижение. Избрание: одномандатный избирательный округ №37 Лубинец Дмитрий Валерьевич: родился 4 июля 1981 года в городе Волноваха Донецкой области, гражданин Украины, на протяжении последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в городе Волноваха Волновахского района Донецкой области, судимость отсутствует, самовыдвижение. Избрание: одномандатный избирательный округ №60 Батенко Тарас Иванович: родился 20 июня 1974 года в городе Львове, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член политической партии "Украинское объединение патриотов – УКРОП", проживает в городе Львове, судимость отсутствует, самовыдвижение. Избрание: одномандатный избирательный округ №123 Деркач Андрей Леонидович: родился 19 августа 1967 года в городе Днепропетровске, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение. Избрание: одномандатный избирательный округ №159 Герега Александр Владимирович: родился 27 июня 1967 года в городе Городок Хмельницкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член Политической партии "За конкретные дела", проживает в городе Городок Городокского района Хмельницкой области, судимость отсутствует, самовыдвижение. Избрание: одномандатный избирательный округ №192

Самовыдвиженцы не являвшиеся народными депутатами на момент выдвижения

Билозир Лариса Николаевна: родилась 24 сентября 1981 года в городе Тростянец Винницкой области, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, исполнительный директор общественной организации "Жизнь и развитие общин", беспартийная, проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение. Избрание: одномандатный избирательный округ №15 Вацак Геннадий Анатольевич: родился 9 февраля 1972 года в городе Могилев-Подольский Могилев-Подольского района Винницкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование профессионально-техническое, директор департамента маркетинга ООО "Кондитерский дом "Вацак", беспартийный, проживает в городе Могилев-Подольский Винницкой области, судимость отсутствует, самовыдвижение. Избрание: одномандатный избирательный округ №16 Палица Игорь Петрович: родился 10 декабря 1972 года в городе Луцке, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, председатель Волынского областного совета, член Политической партии "Украинское объединение патриотов УКРОП", проживает в городе Яремче Ивано-Франковской области, судимость отсутствует, самовыдвижение. Избрание: одномандатный избирательный округ №22 Ковалев Александр Иванович: родился 7 октября 1967 года в городе Макеевка Донецкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, пенсионер, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение. Избрание: одномандатный избирательный округ №51 Поляк Владислав Николаевич: родился 10 августа 1975 года в городе Виноградов Виноградовского района Закарпатской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в городе Виноградов Виноградовского района Закарпатской области, судимость отсутствует, самовыдвижение. Избрание: одномандатный избирательный округ №73 Минько Сергей Анатольевич: родился 20 сентября 1973 в городе Павлодар, Казахстан, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, Мелитопольский городской голова Запорожской области, беспартийный, проживает в городе Мелитополь Запорожской области, судимость отсутствует, самовыдвижение. Избрание: одномандатный избирательный округ №80 Сухов Александр Сергеевич: родился 20 мая 1984 года в городе Стаханов Луганской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, советник председателя, благотворительная организация "Фонд Сергея Шахова", член Политической партии "Наш край" , проживает в городе Кадиевка Луганской области, судимость отсутствует, самовыдвижение. Избрание: одномандатный избирательный округ №107 Вельможный Сергей Анатольевич: родился 25 июня 1976 года в городе Стаханов Луганской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, советник председателя, благотворительная организация "Фонд Сергея Шахова", член Политической партии "Наш край", проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение. Избрание: одномандатный избирательный округ №112 Урбанский Анатолий Игоревич: родился 21 июня 1975 года в Одессе, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, председатель, Одесский областной совет, беспартийный, проживает в Одессе, судимость отсутствует, самовыдвижение. Избрание: одномандатный избирательный округ №143 Мьялик Виктор Никифорович: родился 10 мая 1979 года в селе Воронки Владимирецкого района Ровенской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, финансовый директор, ООО "МДС-Строй", беспартийный, проживает в селе Мотовиловка Фастовского района Киевской области, судимость отсутствует, самовыдвижение. Избрание: одномандатный избирательный округ №155 Чайковский Иван Адамович: родился 29 мая 1972 года в селе Настасов Тернопольского района Тернопольской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "Корпорация "Агропродсервис", член Аграрной партии Украины, проживает в селе Великий Ходачков Козовского района Тернопольской области, судимость отсутствует, самовыдвижение. Избрание: одномандатный избирательный округ №165 Колыхаев Игорь Викторович: родился 8 мая 1971 года в городе Херсоне, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "Ланаподове-1", ООО "Украинская продовольственная корпорация", ООО "Торговый дом "Продексим", беспартийный, проживает в Херсоне, судимость отсутствует, самовыдвижение. Избрание: одномандатный избирательный округ №184 Коровченко Сергей Владимирович: родился 19 февраля 1979 года в пгт Фащевка Перевальского района Луганской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, председатель ОО "Общественное движение Сергея Коровченко "Обновление", беспартийный, проживает в селе Замостье Прилукского района Черниговской области, судимость отсутствует, самовыдвижение. Избрание: одномандатный избирательный округ №210

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, что партии, которые не прошли в Верховную Раду, получат финансирование из госбюджета.

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