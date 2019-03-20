В Житомирской области столкнулись две легковушки: пострадали три человека
Пострадавших с травмами госпитализировали в больницу
В Житомирской области столкнулись две легковушки. В ДТП травмы получили три человека, сообщили в пресс-службе полиции области.
ДТП произошло вечером 19 марта на трассе Романов – Романовка вблизи села Починок. По предварительным данным, 31-летний водитель ВАЗ-2108 не справился с управлением, и легковушка выехала на полосу встречного движения, где и столкнулась с ВАЗ-2111. За рулем второй легковушки находился 56-летний местный житель.
В результате аварии пострадали оба водителя и 25-летний пассажир автомобиля ВАЗ-2108. Мужчин с травмами госпитализировали в больницу.
"Сейчас полицейские устанавливают все причины и обстоятельства происшествия", – отметили в полиции.
Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.
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