В Житомирской области столкнулись две легковушки: пострадали три человека

Пострадавших с травмами госпитализировали в больницу

Фото: УНН

В Житомирской области столкнулись две легковушки: пострадали три человека //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e6a/918/5c6e6a918d6b8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e6a/918/5c6e6a918d6b8.jpg 2019-03-20T11:05:00+02:00 Другие регионы Пострадавших с травмами госпитализировали в больницу

В Житомирской области столкнулись две легковушки. В ДТП травмы получили три человека, сообщили в пресс-службе полиции области.

ДТП произошло вечером 19 марта на трассе Романов – Романовка вблизи села Починок. По предварительным данным, 31-летний водитель ВАЗ-2108 не справился с управлением, и легковушка выехала на полосу встречного движения, где и столкнулась с ВАЗ-2111. За рулем второй легковушки находился 56-летний местный житель.

В результате аварии пострадали оба водителя и 25-летний пассажир автомобиля ВАЗ-2108. Мужчин с травмами госпитализировали в больницу.

"Сейчас полицейские устанавливают все причины и обстоятельства происшествия", – отметили в полиции.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Житомирской области столкнулись две легковушки: пострадали три человека". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.