СММ ОБСЕ снова зафиксировала на Донбассе сосредоточение "Градов", танков и гаубиц боевиков

Миссия продолжает осуществлять мониторинг отвода вооружения

Фото: Сегодня.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе снова зафиксировали на оккупированном Донбассе значительное сосредоточение реактивных систем залпового огня "Град", различных видов гаубиц и другого запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

Как сообщается в отчете миссии по состоянию на 19:30 15 апреля, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ, миссия продолжила осуществлять мониторинг отвода вооружения, предусмотренного Минским меморандумом, а также комплексом мероприятий по выполнению Минских соглашений и дополнением к нему по отводу танков с вооружением калибра до 100 мм.

В частности, миссия заметила вооружение, размещенное с нарушением определенных координат для его отвода.

Так, 12 апреля беспилотный летательный аппарат СММ среднего радиуса действия зафиксировал 2 миномета (одну единицу 2Б14 "Поднос", 82 мм, и вероятно другой миномет был тоже этой модели) вблизи населенного пункта Широкая Балка (34 км северо-восточнее Донецка).

13 апреля мини-беспилотник СММ обнаружил 2 танка (Т-72) в жилом районе населенного пункта Сосновское (78 км к югу от Донецка).

В тот же день беспилотник СММ дальнего радиуса действия зафиксировал 14 буксируемых гаубиц (8 единиц 2A36 "Гиацинт-Б", 152 мм, и 6 единиц Д-30) у населенного пункта Хрустальный (быв. Красный Луч; 56 км к юго-западу от Луганска); и 24 танка (вероятно Т-72 – 19 единиц, и вероятно Т-64 – 5 единиц) на полигоне вблизи Круглика (31 км юго-западнее Луганска).

15 апреля миссия зафиксировала 7 ракетных систем залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм), 7 самоходных гаубиц (2С1) и 10 буксируемых гаубиц (5 единиц 2А65 "Мста-Б", 152 мм и 5 единиц Д-30 "Лягушка", 122 мм) на территории бывшего международного аэропорта "Луганск", примерно в 10 км к югу от Луганска.

Также 15 апреля миссия зафиксировала 7 танков (Т-72) и 6 зенитных ракетных комплексов (9К35) на территории бывшего международного аэропорта "Луганск" и 4 танка (Т-72) вблизи населенного пункта Свободное (73 км к югу от Донецка), в зоне, где размещение тяжелого вооружения и военной техники запрещено согласно пункту 5 Минского меморандума от 19 сентября 2014 года.

Ранее сообщалось, что беспилотник ОБСЕ обстреляли из крупнокалиберного пулемета с территории ОРДЛО.

Напомним, на Донбассе ОБСЕ зафиксировала более 250 единиц техники боевиков. Враг нарушает договоренности и вывел из мест хранения тяжелого вооружения танки и артиллерию.

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