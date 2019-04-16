Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,81
30,33
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

СММ ОБСЕ снова зафиксировала на Донбассе сосредоточение "Градов", танков и гаубиц боевиков

Сегодня, 22:22

Миссия продолжает осуществлять мониторинг отвода вооружения

Фото: Сегодня
Фото: Сегодня.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе снова зафиксировали на оккупированном Донбассе значительное сосредоточение реактивных систем залпового огня "Град", различных видов гаубиц и другого запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

Как сообщается в отчете миссии по состоянию на 19:30 15 апреля, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ, миссия продолжила осуществлять мониторинг отвода вооружения, предусмотренного Минским меморандумом, а также комплексом мероприятий по выполнению Минских соглашений и дополнением к нему по отводу танков с вооружением калибра до 100 мм.

В частности, миссия заметила вооружение, размещенное с нарушением определенных координат для его отвода.

Так, 12 апреля беспилотный летательный аппарат СММ среднего радиуса действия зафиксировал 2 миномета (одну единицу 2Б14 "Поднос", 82 мм, и вероятно другой миномет был тоже этой модели) вблизи населенного пункта Широкая Балка (34 км северо-восточнее Донецка).

13 апреля мини-беспилотник СММ обнаружил 2 танка (Т-72) в жилом районе населенного пункта Сосновское (78 км к югу от Донецка).

В тот же день беспилотник СММ дальнего радиуса действия зафиксировал 14 буксируемых гаубиц (8 единиц 2A36 "Гиацинт-Б", 152 мм, и 6 единиц Д-30) у населенного пункта Хрустальный (быв. Красный Луч; 56 км к юго-западу от Луганска); и 24 танка (вероятно Т-72 – 19 единиц, и вероятно Т-64 – 5 единиц) на полигоне вблизи Круглика (31 км юго-западнее Луганска).

15 апреля миссия зафиксировала 7 ракетных систем залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм), 7 самоходных гаубиц (2С1) и 10 буксируемых гаубиц (5 единиц 2А65 "Мста-Б", 152 мм и 5 единиц Д-30 "Лягушка", 122 мм) на территории бывшего международного аэропорта "Луганск", примерно в 10 км к югу от Луганска.

Также 15 апреля миссия зафиксировала 7 танков (Т-72) и 6 зенитных ракетных комплексов (9К35) на территории бывшего международного аэропорта "Луганск" и 4 танка (Т-72) вблизи населенного пункта Свободное (73 км к югу от Донецка), в зоне, где размещение тяжелого вооружения и военной техники запрещено согласно пункту 5 Минского меморандума от 19 сентября 2014 года.

Ранее сообщалось, что беспилотник ОБСЕ обстреляли из крупнокалиберного пулемета с территории ОРДЛО.

Напомним, на Донбассе ОБСЕ зафиксировала более 250 единиц техники боевиков. Враг нарушает договоренности и вывел из мест хранения тяжелого вооружения танки и артиллерию.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег обсе, боевики, вооружение, ГРАДы

Вы сейчас просматриваете новость " СММ ОБСЕ снова зафиксировала на Донбассе сосредоточение "Градов", танков и гаубиц боевиков". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Одессу из США привезли партию военных внедорожников HMMWV

10 апреля, 19:18

Это уже третья партия HMMWV, поступившая в Украину после начала войны

Украинская армия отказывается от символа советской эпохи

9 апреля, 22:10

ВСУ до сих пор используют металлические фляги, которые разрабатывались еще в советское время

Наша боевая "микроволновка": "Спецтехноэкспорт" объявил о создании оружия радио-поражения в Украине

6 апреля, 07:00

Как Украина наладила собственное производство электромагнитного оружия. Пока не для себя

Стало известно, какую технику Порошенко передал ВСУ: опубликованы фото

20 марта, 13:46

Украинские военные получили и бронетехнику, и авиацию, а изюминкой стала турецкая техника

Злата Огневич вышла замуж? Певица показала свадебное фото

5 лучших мужей по знаку Зодиака: рейтинг идеальных спутников

Кети Топурия: «Я его очень сильно любила»

Снова в моде: почему стоит повесить ковер на стену

Кейт Миддлтон подстроила знакомство с принцем Уильямом

Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности

Как похудеть в области живота: 7 способов, которые работают

Российская лыжница Непряева удивит вас своей красотой

Жена Гризманна естественно красива. Она - не такая как все

Алена Омаргалиева показала соблазнительную фигуру
Загрузка...

НАТО нацеливается на Черное море

Сегодня, 07:38

Североатлантический альянс принял решение усилить присутствие в регионе. На что стоит рассчитывать Украине?

Разведчик "Кайман": Армия сделала все, что могла – нас ждал еще один "котел" и жуткие потери (укр.)

Сегодня, 07:17

По словам бойца, чтобы понять, что такое война, надо представить что-то среднее между тайским боксом и шахматами

Земельный вопрос: когда украинцы смогут продавать участки и почему опасаются иностранцев

14 апреля, 07:55

В Украине более 40 млн га сельскохозяйственных земель, ограничения на покупку хотят ввести от 20 га

Крылатые ракеты "Нептун" и "Ольха-М": что нужно знать о новинках украинской "оборонки"

14 апреля, 07:19

Украинские конструкторы создали несколько мощных ракетных систем для ВСУ

Новая девушка Фарфана покорит вас своими перуанскими формами

Не святая Диана: 7 фатальных ошибок принцессы Уэльской

Кудайберген не один такой. В РК восходит новая звезда. Видео