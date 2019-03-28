На Донбассе ОБСЕ зафиксировала более 250 единиц техники боевиков

Враг нарушает договоренности и вывел из мест хранения тяжелого вооружения танки и артиллерию

Фото: Сегодня

На Донбассе ОБСЕ зафиксировала более 250 единиц техники боевиков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/ccb/e94/5c9ccbe9414d9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/ccb/e94/5c9ccbe9414d9.jpg 2019-03-28T15:30:26+02:00 Донбасс Враг нарушает договоренности и вывел из мест хранения тяжелого вооружения танки и артиллерию

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на Донбассе огромное количество тяжелой техники – 84 танка, 55 орудий, 132 боевые машины и восемь установок залпового огня. Об этом сообщает штаб ООС со ссылкой на данный СММ ОБСЕ.

Наблюдатели отмечают, что замеченная техника в нарушение линии отвода вооружение была перемещена из мест хранения согласно Минским договоренностям. В частности, на полигоне вблизи населенного пункта Миусинск обнаружены восемь реактивных систем залпового огня, а неподалеку Новоселовки – два танка.

"20 марта были обнаружены четыре танка и пять единиц буксируемой артиллерии на полигоне вблизи Миусинска, 12 танков на полигоне у Шимшиновки и 24 танка на полигоне в районе населенного пункта Терновое. Накануне, 19 марта, на основе данных воздушного наблюдения выявлено 22 танка и 58 единиц боевых бронированных машин на полигоне вблизи населенного пункта Бугаевка, а также 20 танков, 23 орудия и 73 боевые бронированные машины на полигоне у Мирного. 19 марта обнаружено 20 единиц буксируемой артиллерии и семь единиц самоходной артиллерии на полигоне вблизи Бугаевки", – заявляют в ОБСЕ.

Также 23 марта наблюдатели обнаружили зенитную установку неподалеку от линии разграничения в населенном пункте Голубовка Луганской области и 25 марта – 1 боевую бронированную машину.

Напомним, в начале марта ОБСЕ фиксировала на Донбассе танки, артиллерия и БМП боевиков. Враг очередной раз нарушил договоренности и свободно перемещает тяжелое вооружение.

Как сообщалось еще в октябре прошлого года, в ОБСЕ озвучивали доказательства присутствия войск России на Донбассе. Наблюдателям миссии даже сами кадровые российские военные признавались, что приезжали на Донбасс по ротации.

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