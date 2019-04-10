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В Одессу из США привезли партию военных внедорожников HMMWV

Сегодня, 19:18

Это уже третья партия HMMWV, поступившая в Украину после начала войны

В Одессу из США привезли партию военных внедорожников HMMWV //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/e16/aa9/5cae16aa90ddb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/e16/aa9/5cae16aa90ddb.jpg Одесса Это уже третья партия HMMWV, поступившая в Украину после начала войны

Очередная партия военной техники для Вооруженных сил Украины пришла сегодня в Одесский порт. Автомобилевоз Sea Amazon под флагом Мальты доставил из Соединенных Штатов 175 тонн вооружения, в том числе 35 военных внедорожников HMMWV.

Как передает "Думская", судно пришвартовалось к причалу №1К примерно в 8 утра, после чего через заднюю аппарель выехало 15 санитарных и 20 боевых "Хамви".

Это уже третья партия HMMWV, поступившая в Украину после начала войны. Первая была в 2015-м, вторая — осенью 2017-го. Всего, по разным данным, американцы передали нам от 230 до 300 машин. Отметим, что на вооружении ВСУ эти автомобили находятся с 2001-го года. В основном ими оснащаются десантно-штурмовые бригады.

У HMMWV восьмицилиндровый дизельный двигатель объемом 6,2 л и мощностью 160 л.с. Машина способна разгоняться до 113 км/час, при этом расход топлива — от 16 до 23 л на 100 км. Масса авто — 2359 кг, грузоподъемность — две тонны. Экипаж — до пяти человек, из которых один водитель и один стрелок.

Ранее мы писали, что Соединенные Штаты Америки передали ВСУ еще две станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 для военных автомобилей "Хаммер". Присутствовавшая на церемонии посол США в Украине Мари Йованович сказала, что всего США передали Украине уже 11 таких станций.

В 2017 году США поставили в Украину очередную партию "Humvee". 

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Тег порт, партия, внедорожники, американцы, вооружение, Humvee, хамви, HMMWV

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