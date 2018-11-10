В зоне ООС на Донбассе погибли двое украинских военных

Сегодня, 07:38

В районе Крымского под прикрытием минометов и гранатометов работал вражеский снайпер

Фото: AFP
Фото: AFP

За прошедшие сутки, 9 ноября, в зоне операции Объединенных сил на Донбассе погибли два бойца Вооруженных сил Украины, было зафиксировано девять вражеских обстрелов, в том числе трижды – из вооружений, запрещенных Минскими договоренностями.

Как сообщили в пресс-службе штаба ООС, обстрелам оккупантов подвергались украинские позиции в районах населенных пунктов Крымское, Свободный, Луганское, Авдеевка, Пески, Тарамчук, Березовое и Гнутово.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 120 мм враг дважды обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Луганского. Именно возле этого населенного пункта на Светлодарском направлении оккупанты проявили наибольшую огневую активность", – говорится в сообщении.

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Возле Крымского, под прикрытием огня из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и минометов калибра 82 мм позиции ВСУ обстреливал вражеский снайпер.

В результате боевых действий двое украинских бойцов получили смертельные ранения. В то же время, по данным разведки, на протяжении суток были уничтожены двое оккупантов, еще двое получили ранения.

Напомним, 8 ноября на Донбассе боевики устроили 14 обстрелов, в том числе четыре раза – из крупнокалиберного оружия. Тогда были ранены двое украинских военнослужащих

Сутками ранее, 7 ноября, боевики 19 раз обстреляли позиции ВСУ, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Были ранены трое украинских военнослужащих. 

А 6 ноября боевики 10 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в том числе из запрещенного "Минском" вооружения. Тогда ранения получил один украинский воин.
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"Сегодня"

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