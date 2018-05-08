На летальное оружие для Украины в 2019 году Конгресс США выделил десятки миллионов

Новый оборонный бюджет США на 2019 год предусматривает выделение Украине $250 млн для усиления обороноспособности, в том числе $50 млн выделяются конкретно на летальные виды вооружения оборонного характера. Об этом сообщает посольство Украины в США.

"Комитет по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США представил проект закона о "Бюджете США на 2019 на нужды национальной обороны".

Сумма средств, которую предлагается выделить для помощи Украине в сфере безопасности, в том числе для летальных видов вооружений, определена в объеме 250 млн долл., что на 100 млн. больше, чем Комитет предлагал предоставить в текущем бюджетном году.

50 млн долларов из указанной суммы предлагается направить исключительно для предоставления летального оружия оборонного характера.

Законопроект должен быть согласован с версией, которая будет подготовлена Сенатом, и проголосована обеими палатами Конгресса перед подачей на подпись президенту США", – сказано в сообщении.

Напомним, в 2018 году США выделили Украине 350 млн долларов для оборонных нужд. Бюджет был подписан Трампом в декабре 2017 года.

Кроме того в 2018 году, правительство США выделило 54 млн долл. на дополнительную помощь Украине для проведения реформ.

Всего же, начиная с 2014 года, США выделили почти 1 млрд долларов на помощь Украине в сфере безопасности и обороны.