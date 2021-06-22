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"Бессмысленное насилие". США жестко обратились к России из-за Донбасса

22 июня 2021 18:28

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

После пулеметного обстрела Авдеевки оккупантами американские дипломаты раскритиковали Россию – не может присмирить своих марионеток

США осуждают Россию за недавний обстрел позиций украинских военнослужащих возле Авдеевки, в результате которого пострадал мирных житель.

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Об этом заявили в пресс-службе американского посольства в Украине.

"Обеспокоены сообщениями о гражданском пострадавшим возле собственного дома в результате нарушений режима прекращения огня у Авдеевки 19 июня", – заявили дипломаты.

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На этом фоне Россию призвали прекратить "бессмысленное насилие, которое продолжает травмировать и убивать украинцев" и принять участие в переговорах о мирном урегулировании на Донбассе.

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Напомним, что 19 июня оккупанты в очередной раз нарушили "режим тишины" на Донбассе, обстреляв Авдеевку из крупнокалиберных пулеметов. В результате местный житель 1989 года рождения был ранен прямо возле собственного дома – украинские военнослужащие оказали ему необходимую медпомощь и доставили в больницу.

Как уже сообщалось, за минувшие сутки, 21 июня, боевики 14 раз нарушили перемирие на Донбассе, а 22 июня опять открыли огонь по Авдеевке из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Также мы писали, что в США обсуждают возможность подключения к мирному урегулированию на Донбассе – окончательное решение будет принято после консультаций с украинскими властями.

Все подробности в спецтеме Встреча Зеленского и Байдена в Белом Доме: что известно

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