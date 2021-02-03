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Стало известно имя погибшего на Донбассе бойца ВСУ (фото)

3 февраля, 12:29

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Мужчине было 38 лет

Вчера, 2 февраля, на Донбассе вражеский снайпер убил старшего матроса Дмитрия Власенко. Ему оказали всю необходимую помощь, но ранения оказались несовместимые с жизнью. Через час после инцидента врачи констатировали смерть.

Об этом сообщил Анатолий Штирлиц в Telegram.

По его словам, старший стрелок Власенко прослужил более трех лет в 503 отдельном батальоне морской пехоты. Его знали как честного и доброго человека.

Погибшему мужчине было 38 лет. Он с Николаевской области, там у бойца остались родители.

Напомним, за неделю боевики ранили пятерых армейцев, один из которых скончался в больнице. Мы рассказывали, как снайперская пара оккупантов на днях тяжело ранила украинского военного. Он показал простреленную каску бойца.

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Донбасс ВСУ боевики погибшие
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