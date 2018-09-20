Стало известно имя бойца ВСУ, погибшего на Светлодарской дуге

В ночь на 19 сентября украинская армия понесла потери в боях с противников на Светлодарской дуге, в результате чего погиб сержант 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев ВСУ Владимир Матвиенко. Об этом в Facebook написала его мать – Татьяна Павлык.

По ее словам, бойцу было 35 лет.

"Сегодня ночью в районе Светлодарской дуги погиб мой сын, единственный сын сержант 72-й бригады Владимир Матвиенко. Ему было 35 лет. Знаю, что для всех вас, знающих меня лично, – это будет шоком, потому как я это не афишировала (по понятным причинам), об этом знали только самые близкие. Я всегда верила и надеялась, что эта беда обойдет мой дом стороной. Она решила иначе. Мой сын Герой! Я горжусь своим сыном", – написала мать погибшего бойца.

Напомним, 18 сентября боевики обострили ситуацию на Светлодарской дуге, в результате чего противник и ВСУ понесли ощутимые потери. В районе Луганского позиции украинских войск были обстреляны из минометов 120-го и 82-го калибров. В итоге два бойца ВСУ погибли и один получил ранение.

19 сентября враг снова обострил ситуацию на Светлодарской дуге и под Мариуполем и понес потери. Противник среди прочего применил противотанковые комплексы и 120 мм минометы. В ходе боевого столкновения один военнослужащий Объединенных сил был ранен. По данным разведки, один боевик был уничтожен и трое – ранены.