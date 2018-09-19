Боевики обострили ситуацию на Светлодарской дуге: противник и ВСУ понесли ощутимые потри

В районе Луганского позиции украинских войск были обстреляны из минометов 120 и 82-го калибров

За прошлые сутки, 18 сентября, ситуация на Донбассе оставалась контролируемой Объединенными силами. Российские оккупанты 25 раз открывали огонь по позициям наших войск. Дважды – с применением запрещенного Минском вооружения.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Российско-оккупационные войска обстреливали позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское и Новотошковское (на Луганском направлении), Луганское (Светлодарская дуга), Южное (под Горловкой), Пески (под Донецком), Новотроицкое (под Волоновахой), Старогнатовка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино (на Мариупольском направлении).

Мощному обстрелу из минометов 120-го и 82-го калибра подверглись позиции Объединенных сил в районе поселка Луганское. Также по позициям защитников Крымского оккупанты дважды открывали огонь из вооружения БМП-1.

В ходе боевых действий два военнослужащих Объединенных сил погибли, один получил легкие ранения.

По данным разведки, в течение суток три оккупанта уничтожены, пятеро – ранены.

С начала суток враг из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстрелял позиции Объединенных сил у Троицкого на Луганском, Березового – на Донецком и у Лебединского на Мариупольском направлениях. Потерь среди наших защитников нет.

Напомним, сутками ранее, 17 сентября, ВСУ проучили боевиков на Донбассе: противник в полтора раза снизил число ударов (21), один боевик был уничтожен и еще один – ранен.

16 сентября боевики на Донбассе до 30-ти увеличили число обстрелов и понесли потери - три оккупанта были уничтожены и трое были ранены. Особенно "жарко" было под Донецком и на Мариупольском направлении.