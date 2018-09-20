Боевики обострили ситуацию на Светлодарской дуге и под Мариуполем и понесли потери

За прошлые сутки, 19 сентября, ситуация на Донбассе оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Оккупанты 24 раза открывали огонь по позициям наших войск. При этом противник четыре раза применил запрещенное "Минском" вооружение.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Так, за прошлые сутки враг обстреливал наши позиции в районах населенных пунктов Крымское и Новотошковское (на Луганском направлении), Троицкое, Луганское и Светлодарск (Светлодарская дуга), Пески, Невельское, Марьинка и Новомихайловка (под Донецком), Березовое, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино (на Мариуполськом направлении).

Оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, днем из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил у Крымское, Лебединского и Водяного. Опорный пункт наших войск у Крымского противник также обстрелял уже вечером с миномета 120-го калибра. Кроме того, под огонь противотанкового ракетного комплекса попала позиция Объединенных сил неподалеку Луганского.

В ходе боевого столкновения один военнослужащий Объединенных сил был ранен.

По данным разведки, один боевик был уничтожен и трое – ранены.

С начала текущих суток противник дважды из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял позиции Объединенных сил у Крымского и Чермалыка. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Напомним, сутками ранее, 18 сентября, боевики обострили ситуацию на Светлодарской дуге: противник и ВСУ понесли ощутимые потери – два военнослужащих Объединенных сил погибли, один получил легкие ранения, в ответ три оккупанта были уничтожены, пятеро – ранены.

Напомним, сутками ранее, 17 сентября, ВСУ проучили боевиков на Донбассе: противник в полтора раза снизил число ударов (21), один боевик был уничтожен и еще один – ранен.