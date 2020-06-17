Стало известно, от чего зависит освобождение удерживаемых в ОРДЛО лиц

По словам Третьяковой, допуск МККК в ОРДЛО был предусмотрен после Парижского саммита

От доступа на оккупированные территории представителей Международного комитета Красного Креста зависит вопрос взаимного освобождения удерживаемых лиц с ОРДЛО.

Об этом заявила глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, представитель Украины в рабочей группе ТКГ по гуманитарным вопросам Галина Третьякова, добавив, что к открытию КПВВ на линии разграничения по гуманитарным соображениям Украина готова.

"Я и господин Кузнецов (представитель Украины в гуманитарной группе ТКГ – Ред.), который возглавляет объединенный центр по обмену удерживаемыми лицами, встречались с родственниками удерживаемых лиц. В первую очередь, мы просили поддержки у родственников, чтобы они помогли нам давить на ту сторону, чтобы Международный комитет Красного Креста наконец-то проверил места удерживания. Потому что у нас есть информация о том, где содержат наших граждан, но нам дают информацию, что они находятся "в розыске", – отметила она.

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По словам Третьяковой, допуск МККК в ОРДЛО был предусмотрен после Парижского саммита в Нормандском формате, но до сих пор МККК не допущен в места удерживания.

"Сегодня это один из основных камней преткновения в процессе взаимного освобождения. У нас есть определенное количество людей, которых там удерживают, но та сторона нам их не подтверждает", – указала она.

Депутат напомнила, что Украина уже открыла сообщение с ОРЛО после смягчения карантина, но пока не открыла с ОРДО. По ее словам, ОРДО выдвинуло особые условия для открытия КПВВ. В частности, они требовали обмен списками.

"Мы это не очень пониманием, ведь уже седьмой год есть опыт пересечения КПВВ. Потому что люди, которые записываются даже в электронную очередь, могут не прийти, у них меняются планы. Более того, обмен персональными данными мне не кажется целесообразным", - рассказала она.

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Представитель Украины в подгруппе ТКГ подчеркнула, что Украина готова принимать людей по гуманитарным соображениям, готова и с точки зрения банковских учреждений, чтобы люди могли получить пенсию, и об этом проинформировали "ту сторону".

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Она напомнила, что гуманитарная группа также занимается вопросами открытия дополнительных КПВВ в Золотом и Счастье.

"У нас есть информация об обширном минировании в Золотом с той стороны. Мы все это попросили проверить, и предоставили информацию, что мы готовы полностью к тому, что снимаем тот заслон, который был в связи с коронавирусом, и готовы принимать граждан на нашу сторону, и соответственно пропускать на ту сторону. В первую очередь, по гуманитарным основаниям", – отметила Третьякова.

В частности, речь идет о детях, которые едут на подконтрольную территорию для сдачи ВНО, и отработаны соответствующие правила, как их принимают.

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По ее словам, в период эпидемии коронавируса гуманитарная группа ТКГ также занималась вопросами пропуска тел умерших к их родственникам через линию разграничения.

Также гуманитарная группа занимается поиском мест захоронения людей, которые пропали без вести в ОРДЛО.

Как сообщали новости "Сегодня", 16 апреля на КПВВ "Майорск", что под Горловкой, удерживаемыми лицами менялись украинская сторона с боевиками "ДНР". В свободную Украину вернулись девять человек, а в обратном направлении проследовали 10 человек (один отказался возвращаться к оккупантам). Видео обмена пленными.

Позже в районе моста у населенного пункта Счастье прошел обмен с представителями "ЛНР": украинской стороне передали 11 человек, а боевики получили четверых (трое отказались ехать в Луганск в процессе обмена, еще один участник обмена озвучил отказ раньше).

В Офисе президента и украинский омбудсмен Людмила Денисова заявляли, что переговоры были осложнены карантинными мерами. Киев обещает вытащить из плена остальных узников боевиков "Л/ДНР", из Крыма и России. Все, кто вернулись из тюрем боевиков, отправлены на обсервацию на две недели. Имена освобожденных украинцев.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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