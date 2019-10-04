Стало известно, сколько иностранцев воюют на Донбассе

в вооруженном конфликте на Донбассе приняли участие 17 тысяч иностранцев из 55 стран.

/ Фото: AFP

Журналисты подсчитали, сколько иностранцев участвуютв вооруженном конфликте в Украине.

Об этом пишет Белорусская служба Радио Свобода со ссылкой на подсчеты некоммерческого исследовательского центра The Soufan Center.

500 белорусов, по данным The Soufan Center, воевавших на стороне российских гибридных сил, и 300 – на стороне Украины.

Из числа белорусов на украинской стороне вооруженного российско-украинского конфликта точно известно о тактической группы "Беларусь" в составе "Правого сектора" – это несколько взводов. Также известно о группе "Погоня", которая объединяла граждан Беларуси из разных формирований.

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Еще одна цифра по исследованию The Soufan Center – 3000 россиян за время вооруженного конфликта на Донбассе воевали на стороне Украины.

Но такие цифры трудно проверить, поскольку нет организации, которая могла бы их подтвердить. Известно, что в батальоне "Азов" воюет много русских националистов, они сознательно участвуют на стороне Украины. Но сколько их, точно не известно. Такие подсчеты не ведутся.

Всего, по данным Soufan Center, в вооруженном конфликте на Донбассе приняли участие 17 тысяч иностранцев из 55 стран.

Больше всего участников этого вооруженного конфликта — из России. По поддерживаемых Россией сепаратистов / российские гибридные силы (группировка "ДНР" и "ЛНР") воевали 12000 россиян, по Украине – 3000.

Преимущественно украинскую сторону поддерживают граждане Грузии, Италии и Австрии. Но 78% иностранцев, которые участвуют в этом вооруженный конфликт на территории Украины, воевали или воюют на стороне поддерживаемых Россией российских гибридных сил (13372 против 3879).

Как сообщали новости "Сегодня", 1 октября в Минске прошла встреча Трехсторонней контактной группы, на которой Украина одобрила текст "формулы Штайнмайера". Однако стоит отметить, что это только согласование документа, который будет передан "Нормандской четверке", лидеры стран которой и обсудят все нюансы, в том числе и предохранители выполнения договоренностей. Само одобрение Киевом документа в Минске ни на что не влияет, а наоборот – разблокировало единственную преграду для переговоров в "нормандском формате".

В то же время глава государства Владимир Зеленский отмечал, что "формула Штайнмайера" должна быть в будущем имплементирована в новый закон об особом статусе Донбасса, однако его еще нет. Президент также говорил, что все предохранители относительно вывода российских войск и проведения выборов по украинским законам будут прописаны в новом законе.

На брифинге президент четко дал понять, что никакой сдачи нацинтересов Украины нет и выборы в ОРДЛО не будут проведены, пока не будут выведены российские войска и не обеспечена безопасность. Зеленский объяснил, что включает в себя "формула Штайнмайера", о которой договорились в Минске.

Решению Киева рады другие участники "нормандского формата" – Москва, Берлин, Париж. Так, например, в Кремле заявили, что "само подтверждение "формулы Штайнмайера" уже является фактом позитивным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что принятие этого предложения является "важным шагом" для реализации принятых ранее соглашений и что это поможет пойти дальше "по пути реализации Минских договоренностей".

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