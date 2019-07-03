Суд над вербовщиками "ДНР" в Италии: наемникам объявили приговор
Два члена банды получили по 32 месяца тюрьмы, а их подельника приговорили к 16 месяцам
Итальянский суд вынес приговоры арестованным в прошлом году членам банды, которые участвовали в боевых действиях против Украины на Донбассе и сами вербовали наемников.
Как сообщает La Stampa, суд Генуи приговорил 34-летнего гражданина Италии Антонио Катальдо и 39-летнего албанца Олси Крутани к 32 месяцам тюрьмы, а 26-летнего выходца из Молдавии Владимира Вербицкого – к 16 месяцам.
Их признали виновными в "несанкционированной вербовке или несанкционированных боевых действиях в интересах иностранного государства", поскольку следователи доказали, что в 2017-2018 годах они получали по 300-400 евро в месяц за участие в боях на стороне боевиков на Донбассе.
Вместе с ними в группировку входили еще три итальянца: ультраправый экстремист Андреа Пальмери, известный под позывным "Архангел" сын бывшей руководительницы местного отделения правящей партии "Лига" Габриэле Каругати и неофашист Массимилиано Кавальери.
В качестве доказательств следствие располагает аудиозаписями телефонных разговоров, из которых следует, что Пальмери, Каругати, Кавальери и Кастальдо участвовали в важных военных действиях, а по возвращении на родину собирались совершить покушение на итальянского политика.
Напомним, что Владимир Вербицкий не единственный молдаванин, который воевал на стороне боевиков ОРДЛО. По данным спецслужб Молдовы, наемничеством на Донбассе с момента начала конфликта в 2014 году занимались как минимум 56 граждан этой страны.
Также сегодня стало известно о начале суда над 44-летним белорусом, который лично сдался у себя на родине с повинной спустя три года "службы" на боевиков.
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