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Пять лет тюрьмы за службу в "ДНР": в Беларуси судят наемника боевиков "Ветерка"

3 июля, 14:00

44-летний житель Бреста "служил" и заместителем командира боевой машины, и гранатометчиком, и старшим стрелком, и пулеметчиком

Фото: страница обвиняемого в соцсети "ВКонтакте"
Фото: страница обвиняемого в соцсети "ВКонтакте".

Белорусский суд рассматривает дело 44-летнего брестчанина, который участвовал в боевых действиях против украинских войск на Донбассе.

Как сообщает tut.by, мужчина по имени Вадим обвиняется в участии в вооруженном конфликте на территории иностранного государства, за что законодательство Беларуси предусматривает 2-5 лет лишения свободы.

Несмотря на отсутствие военной подготовки (в Вооруженных силах Беларуси он не служил по состоянию здоровья) и наличие трех тюремных сроков за кражи и хищения, в 2015 году подсудимый отправился на Донбасс и вернулся домой лишь в конце 2018 года.

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На судебном заседании он заявил, что, записавшись добровольцем "по идейным соображениям", попал рядовым в "штурмовой полк морской пехоты" так называемой "ДНР".

За весь срок "службы" на боевиков, он принимал участие в военных действиях в качестве заместителя командира боевой машины, гранатометчика, старшего стрелка и пулеметчика, и был дважды ранен.

В частности, мужчина принимал участие в боевых действиях в селе Коминтерново и был известен под позывным "Ветерок".

В конце 2018 года он уехал в Брест — якобы в отпуск, но сам написал явку с повинной и отнес ее в КГБ.

В июле началось заседание Брестского областного суда по делу пособника террористов.

Напомним, первым белорусом, которому на родине вынесли приговор за участие в боевых действиях на Донбассе, стал 29-летний наемник Алексей Ершов, который был осужден на 2 года ограничения свободы без направления в исправительные учреждения.

Мы также писали, что год назад суд белорусского Могилева приговорил боевика, который воевал за террористов "ЛНР", к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

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Тег Донбасс, Беларусь, наемники, Брест, боевики Донбасса, наемник

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