Судья Апелляционного суда Луганской области провел в плену боевиков 9 месяцев

Он попал в плен на блокпосте, когда ехал хоронить отца, не предъявляя никаких обвинений, посадили в одиночную камеру, держали на хлебе и воде

Девять месяцев в плену у боевиков провел судья Апелляционного суда Луганской области Виталий Руденко.

Еще четыре месяца назад Виталий и не думал, что снова вернется на работу и наденет судейскую мантию. В обмен на свободу боевики предлагали ему остаться в так называемой "ЛНР". Отказался. И провел в плену долги девять месяцев.

Он попал в плен на блокпосте, когда ехал хоронить отца, не предъявляя никаких обвинений, посадили в одиночную камеру, держали на хлебе и воде.

Только на тринадцатый день к Виталию пришли так называемые следователи и обвинили его в госизмене. За то, что когда-то арестовал директора коммунального предприятия, который поддерживал сепаратистов. Дали поговорить с семьей и перевели в общую камеру.

Виталий Руденко рассказывает, что лично к нему мне физических пыток не применяли, но были ребята, которых часто вывозили по ночам. Когда их привозили – это было страшное зрелище: и побои были, и синяки, и следы на теле от применения электротока

Но вскоре и ему стали угрожать пытками, требовали, чтобы он официально отказался от того, что хочет возвращаться на украинскую территорию.

Виталий отказывался, надеялся на обмен. Но шли месяцы, и соседи по камере советовали согласиться на условия боевиков. Как только сделал заявление на камеру, его отпустили.

Бежать из так называемой "ЛНР" Виталию помогли украинские спецслужбы. К работе вернулся быстрее, чем ожидали коллеги.