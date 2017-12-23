Под Донецком танки боевиков атаковали украинские позиции

Всего с полуночи российско-террористические войска осуществили 11 прицельных обстрелов позиций сил АТО

Боевики продолжают грубо нарушать режим прекращения огня и вести прицельные обстрелы по позициям Вооруженных сил Украины из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО.

"Враг применяет минометы, тяжелую артиллерию и вооружения танков", – говорится в сводке.

В частности, на Луганском направлении противник вел огонь по оборонным укреплениям сил АТО изо 120-мм минометов, вооружения БМП и танка на подступах к Зайцево.

На Донецком направлении в районе Песков в течение первой половины суток зафиксированы неоднократные обстрелы захватчиками из минометов калибра 120-мм и танков. Российские наемники выпустили возле этого прифронтового села более 70 боеприпасов.

Также значительная огневая напряженность на этом направлении наблюдалась на Приазовье. Здесь оккупанты применили тяжелую 152-мм артиллерию и 120-мм минометы вокруг Лебединского и Водяного.

На других ключевых участках неспокойно было поблизости Авдеевки и Каменки, где российские наемники вели огонь из гранатометов различных видов и стрелкового оружия.

Всего с полуночи российско-террористические войска осуществили 11 прицельных обстрелов позиций сил АТО. В более чем половине случаев украинские военнослужащие подавляли огневую активность противника.

Ранее сообщалось, что боевики устроили массовые облавы в Донецке.