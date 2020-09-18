Сутки на Донбассе: боевики снова нарушили режим тишины

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 17 сентября, они один раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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Так, вблизи Новогригорьевки враг произвел несколько неприцельных провокационных выстрелов из стрелкового оружия. Наши защитники в ответ оружие не применяли.

Боевых потерь в рядах ВСУ не было, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Также известно, что с начала текущих суток на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны противника.

Так, вблизи населенного пункта Водяное оккупанты провоцировали наших военных из подствольного гранатомета.

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"На всех остальных участках вдоль линии соприкосновения режим прекращения огня сохранялся в полном объеме. Военнослужащие Объединенных сил на сознательную провокацию со стороны противника огонь в ответ не открывали", – говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что на Донбассе подорвался на мине боец ВСУ. Военный получил серьезные ранения и оказался в больнице.

Также напомним, Резников назвал мифом договоренность об инспекции украинских боевых позиций у Шумов.

Также украинские военные зафиксировали, каким образом противник дистанционно устанавливает мины:

Видео: facebook.com/24th.brigade

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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