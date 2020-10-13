Сутки на Донбассе: боевики снова провоцируют ВСУ

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 12 октября, они семь раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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Так, противник вел огонь вблизи Авдеевки из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а неподалеку Майорского – с автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

Кроме того, оккупанты провоцировали украинских военных одиночными выстрелами из автоматического станкового гранатомета вблизи Новолуганского. Также они дважды открывали огонь вблизи населенного пункта Камышеваха. Неприцельные враждебные выстрелы из стрелкового оружия зафиксировали в районе Орехово. Наши военные в ответ огонь не открывали.

Боевых потерь в рядах ВСУ не было, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Также известно, что с начала текущих суток украинские военные зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня. Так, возле населенного пункта Зайцево зафиксировано три отдельных выстрела из ручного противотанкового гранатомета.

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Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди украинских защитников нет

Ранее мы сообщали, что боевики на Донбассе активизировались .

Также напомним, на Донбассе подорвались двое украинских военных. Пострадавших оперативно доставили в лечебное учреждение.

Также украинские военные зафиксировали, каким образом противник дистанционно устанавливает мины:

Видео: facebook.com/24th.brigade

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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