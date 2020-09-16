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Сутки на Донбассе: двое военных подорвались на растяжке, один боец ВСУ погиб

16 сентября, 07:56

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Наши защитники продолжают соблюдать режим тишины

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 15 сентября, они три раза нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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Так, вблизи населенного пункта Причепиловка враг произвел неприцельный выстрел из подствольного гранатомета. Наши защитники в ответ огонь не открывали.

В то же время, в районе временно оккупированного населенного пункта Калиново враг устанавливал инженерное оборудование на позициях в сторону наших подразделений вблизи Попасной.

А недалеко от населенного пункта Водяное военные обнаружили вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который пересек линию разграничения.

"Беспилотник был подавлен украинскими средствами радиоэлектронной борьбы. Это сделало невозможным его дальнейшее применение", – рассказали в штабе.

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Кроме того, в районе населенного пункта Шумы в результате взрыва гранаты типа РГД-5, установленной, вероятно, в виде растяжки, получили ранения двое военнослужащих. Раненых доставили в больницу, их состояние – стабильное и удовлетворительное.

Также известно, что с начала текущих суток зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

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Так, вблизи населенного пункта Екатериновка оккупанты произвели неприцельный выстрел из подствольного гранатомета.

В результате выстрела боевых потерь и ранений в рядах ВСУ не было. Однако, к сожалению, вследствие неосторожного обращения с гранатой в районе Новотошковское погиб один военнослужащий.

"Обстоятельства выясняются. На месте происшествия работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования семье погибшего", – добавили в штабе.

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Ранее мы сообщали, что на Донбассе подорвался на мине боец ВСУ. Военный получил серьезные ранения и оказался в больнице.

Также напомним, Резников назвал мифом договоренность об инспекции украинских боевых позиций у Шумов.

Также украинские военные зафиксировали, каким образом противник дистанционно устанавливает мины:

Видео: facebook.com/24th.brigade

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ боевики обстрелы нарушение перемирия ООС
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