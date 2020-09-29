Сутки на Донбассе: оккупанты применили стрелковое оружие и гранатомет

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 28 сентября, они пять раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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Так, вблизи Старогнатовки враг открывал огонь из стрелкового оружия и станкового противотанкового гранатомета. А неподалеку Авдеевки враг провоцировал наших военных из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета.

Еще два нарушения режима прекращения огня наши военные зафиксировали возле Шумов. На этом участке оккупанты применили стрелковое оружие и подствольный гранатомет. Наши защитники в ответ оружие не применяли.

Боевых потерь в рядах ВСУ не было, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Также известно, что с начала текущих суток оккупанты огонь не открывали.

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"Украинские защитники добросовестно выполняют задачи по назначению и продолжают неуклонно придерживаться достигнутых 22 июля 2020 договоренностей", – говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что на Донбассе оккупанты обстреляли позиции ВСУ.

Также напомним, на Донбассе подорвались двое украинских военных. Пострадавших оперативно доставили в лечебное учреждение.

Бойцы ВСУ провели успешную тренировочную миссию на учениях в Германии, смотрите видео:

Видео: Генштаб ВСУ

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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