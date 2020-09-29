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Сутки на Донбассе: оккупанты применили стрелковое оружие и гранатомет

29 сентября, 07:53

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Бойцы ВСУ продолжают придерживаться режима прекращения огня

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 28 сентября, они пять раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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Так, вблизи Старогнатовки враг открывал огонь из стрелкового оружия и станкового противотанкового гранатомета. А неподалеку Авдеевки враг провоцировал наших военных из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета.

Еще два нарушения режима прекращения огня наши военные зафиксировали возле Шумов. На этом участке оккупанты применили стрелковое оружие и подствольный гранатомет. Наши защитники в ответ оружие не применяли.

Боевых потерь в рядах ВСУ не было, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Также известно, что с начала текущих суток оккупанты огонь не открывали.

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"Украинские защитники добросовестно выполняют задачи по назначению и продолжают неуклонно придерживаться достигнутых 22 июля 2020 договоренностей", – говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что на Донбассе оккупанты обстреляли позиции ВСУ.

Также напомним, на Донбассе подорвались двое украинских военных. Пострадавших оперативно доставили в лечебное учреждение.

Бойцы ВСУ провели успешную тренировочную миссию на учениях в Германии, смотрите видео:

Видео: Генштаб ВСУ

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ боевики обстрелы перемирие на востоке Украины ООС
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