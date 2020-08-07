"Тишина" на Донбассе: боевики продолжают срывать перемирие

На Донбассе, после объявления перемирия, минувшие сутки, 6 августа, прошли спокойно. Обстрелов не зафиксировано. Однако уже с полуночи боевики начали снова стрелять. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Так, вблизи Новолуганского враг совершил один выстрел из стрелкового оружия, а около населенного пункта Шумы из подствольного гранатомета. Наши защитники огонь в ответ не открывали.
В результате этих обстрелов потерь в рядах ВСУ не было, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.
"Военнослужащие Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия врага", – говорится в сообщении.
Как сегодня выглядит режим перемирия и что об этом думают политики, эксперты и военные, разбирались журналисты "Сегодня".
Президент Владимир Зеленский присвоил государственные награды посмертно пятерым погибшим бойцам украинской армии, в том числе и медику Николаю Илину, которого коварно убили боевики.
Кроме того, Зеленский лично осмотрел позиции ВСУ – смотрите видео.
Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе
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