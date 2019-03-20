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Боевики обострили ситуацию и нарвались на ответку ВСУ: потеряли убитыми и ранеными шесть человек

Сегодня, 07:08

Жарко было в районе Мариуполя, на Светлодарской дуге и на Луганском направлении

Facebook Оперативное командование "Запад"
Facebook Оперативное командование "Запад".
Боевики обострили ситуацию и нарвались на ответку ВСУ: потеряли убитыми и ранеными шесть человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/ee4/215/5c4ee4215227c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/ee4/215/5c4ee4215227c.jpg Украина Жарко было в районе Мариуполя, на Светлодарской дуге и на Луганском направлении

19 марта противник семь раз нарушил режим прекращения огня, при этом шесть раз применил запрещенное "Минском" вооружение и израсходовал 51 мину калибров 120 и 82 мм.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг обстрелял из крупнокалиберных пулеметов защитников города Марьинка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики осуществили шесть обстрелов наших позиций:

  • дважды – из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи села Новоалександровка;
  • дважды – из минометов 120-го и 82-го калибров – в районе населенного пункта Крымское (Луганское направление);
  • из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов – в районе населенного пункта Новолуганское (Светлодарская дуга);
  • из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – вблизи пгт Новотошковское (Луганское направление).

Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет.

На все обстрелы противника Объединенные силы дали адекватный ответ, уничтожив при этом троих и ранив еще троих оккупантов.

Также огнем из противотанкового ракетного комплекса уничтожена одна единица военной автомобильной техники противника.

С начала текущих суток противник обстрелял опорный пункт подразделения Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в районе поселка Лебединское (под Мариуполем) из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В результате обстрела один наш защитник получил ранение. Подразделение, которое было обстреляно, ответило адекватным огнем. Потери оккупантов уточняются.

Объединенные силы надежно контролируют действия противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня, добавили в штабе ООС.

Напомним, сутками ранее, 18 марта, ВСУ на Донбассе ответили оккупантам: боевики теряют живую силу, БМП и транспорт . Оккупанты потеряли двое человек убитыми, двое – ранеными, БМП и грузовики.

А 17 марта, на Донбассе погиб украинский боец, но ВСУ отомстили боевикам за побратима.

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Тег Мариуполь, Крымское, Новотошковское, Светлодарская дуга, боевики Донбасса, потери ВСУ, ООС, ответка, потери боевиков

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