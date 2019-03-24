Уничтожен предатель Украины "Рыжий": в ВСУ показали фото боевика
Украинские военные продолжают успешно ликвидировать и российских наемников, и любителей "русского мира"
Бесславная "бригада-200" пополнилась очередным уничтоженным боевиком на востоке Украины. Об этом сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".
По его словам, ликвидирован Геннадий Зубенко с позывным "Рыжий", родом из Красного Лимана (Донецкая область).
Отметим, что предатель Украины отправился в "бригаду-200" еще 6 февраля, но об этом стало известно только сейчас.
Как рассказывал ранее "Штирлиц", за февраль потери боевиков на Донбассе составили почти 200 убитых и раненых. Как отметил офицер ВСУ, цифра может меняться в сторону увеличения потерь противника из-за сокрытия оккупационным командованием гибели своих бойцов.
Недавно в ВСУ показали очередных уничтоженных боевиков. Так, по-разным причинами в мир иной отошли два предателя Украины и один (предположительно) наемник из Казахстана. Этим легионером оказался некий майор с позывным "Кедр". Причем гибель его была окутана "тайной": с его телефона другой командир боевиков вынул SIM-карту и не сообщил ничего жене ликвидированного боевика.
Также мы показывали видео, как ВСУ уничтожили грузовик боеприпасов оккупантов. Украинский военный обратил внимание на коварную тактику оккупантов, которые располагают свои позиции в непосредственной близости от домов мирных жителей.
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