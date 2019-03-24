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Уничтожен предатель Украины "Рыжий": в ВСУ показали фото боевика

Сегодня, 09:45

Украинские военные продолжают успешно ликвидировать и российских наемников, и любителей "русского мира"

Фото: Минобороны РФ
Уничтожен предатель Украины "Рыжий": в ВСУ показали фото боевика //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/735/571/5c9735571e9ed.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/735/571/5c9735571e9ed.jpg Донбасс Украинские военные продолжают успешно ликвидировать и российских наемников, и любителей «русского мира»

Бесславная "бригада-200" пополнилась очередным уничтоженным боевиком на востоке Украины. Об этом сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

По его словам, ликвидирован Геннадий Зубенко с позывным "Рыжий", родом из Красного Лимана (Донецкая область).

Отметим, что предатель Украины отправился в "бригаду-200" еще 6 февраля, но об этом стало известно только сейчас.

Как рассказывал ранее "Штирлиц", за февраль потери боевиков на Донбассе составили почти 200 убитых и раненых. Как отметил офицер ВСУ, цифра может меняться в сторону увеличения потерь противника из-за сокрытия оккупационным командованием гибели своих бойцов.

Недавно в ВСУ показали очередных уничтоженных боевиков. Так, по-разным причинами в мир иной отошли два предателя Украины и один (предположительно) наемник из Казахстана. Этим легионером оказался некий майор с позывным "Кедр". Причем гибель его была окутана "тайной": с его телефона другой командир боевиков вынул SIM-карту и не сообщил ничего жене ликвидированного боевика.

Также мы показывали видео, как ВСУ уничтожили грузовик боеприпасов оккупантов. Украинский военный обратил внимание на коварную тактику оккупантов, которые располагают свои позиции в непосредственной близости от домов мирных жителей.

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Тег Донбасс, штирлиц, боевик, предатель

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