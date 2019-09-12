Тренируют наступление: Россия усилила контроль масштабных учений в "Л/ДНР"

/ Фото: Минобороны РФ

Россия продолжает готовить боевиков на Донбассе к наступлению, проводя соответствующие мероприятия в рамках масштабных учений. В связи с этим командование РФ пристально следить за всеми этапами подготовки. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Так, командование ВС РФ повысило требования к качеству проведения мероприятий оперативной и боевой подготовки в соединениях и частях "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ".

В частности, офицерами штаба 8 общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ (место дислокации которого Новочеркасск, Ростовская область, РФ) контролируется отработка каждого этапа продолжающихся на полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях двусторонних батальонных тактических учений с боевой стрельбой. Особое внимание уделяется отработке вопросов взаимодействия соединений и частей при перемещении пунктов управления и развертывания войск на новых рубежах.

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Отмечается, что указанные учения проводятся на фоне общего замысла применения российских оккупационных войск, который предусматривает переход соединений и частей к активным наступательным действиям с занятием новых рубежей в интересах обеспечения проведения наступательной операции ВС РФ.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно разведка сообщала о масштабных учениях оккупантов на Донбассе. Стало известно, что руководит подготовкой боевиков российское командование Южного военного округа РФ.

Кроме того, Россия начала масштабные проверки командиров боевиков "Л/ДНР". Сформированы специальные комиссии для определения пригодности к выполнению задач по назначению и соответствия занимаемым должностям представителей командного состава.

А тем временем ситуация на фронте неспокойная, боевики и не думают прекращаться огонь. Подробней смотрите в сюжете:

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