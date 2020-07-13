Гасили семь дней: в Луганской области ликвидировали масштабный лесной пожар

К операции были привлечены более 700 человек

Спасатели погасили масштабный лесной пожар в Луганской области, который начался еще 6 июля. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

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В публикации отмечается, что пожар лесного массива и сухой травы на территории Новоайдарского района, ликвидирован сегодня в 17:20.

Всего к ликвидации пожара были привлечены 714 человек и 160 единиц техники, из них от ГСЧС – 359 человек личного состава и 82 единицы пожарно-спасательной и другой специальной техники.

На месте пожара работал оперативный штаб, пункт жизнеобеспечения и оперативная группа ГСЧС.

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Напомним, недавно появились новые данные о пострадавших и погибших во время пожара. Кроме того, по факту лесных пожаров в Луганской области было открыто три уголовных производства.

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В связи с пожаром президент Украины Владимир Зеленский съездил с рабочей поездкой в Луганскую область – смотрите видео:

Видео: president.gov.ua

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