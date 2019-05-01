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"Твоя суперсила": Фонд Рината Ахметова помогает воспитанникам интернатов достичь мечты

1 мая, 17:46

Девушке приходится учиться лежа, но она пишет роман и мечтает стать писательницей

Воспитанница Алексеево-Дружковской общеобразовательной школы-интерната Лиза Кубрак вынуждена учиться лежа – только так ей можно усмирить недуг. Несмотря на это, в свои 16 лет она пишет романы, и последний – на сто с лишним страниц.

Девушка твердо решила избрать путь писательницы и все свое свободное время создает другой мир. Лиза работает над повестью в жанре детективного фентези.

"Девочка, она потеряла родителей, и она их в данный момент ищет, и потом она узнает, что она сама действительно чудом выжила. Уже более ста страниц я написала!" – призналась она.

При этом писать и покорять науки ей приходится лежа, как и другим детям.

"Особенность нашего учебного заведения в том, что воспитанники наши имеют проблемы, такие, как сколиоз. И они учатся по направлению детского ортопеда", – пояснила Людмила Колесник, директор школы-интерната.

Лиза с малых лет увлекалась литературой и в 15 твердо решила стать писательницей.

В правильности выбора будущей профессии Лизу убедили мотивационные встречи с послами Фонда Рината Ахметова – воспитанникам интернатных учреждений раскрыть потенциал и таланты помогают известные телеведущие.

"Я очень хочу верить, что тот опыт, который я получил за свою жизнь, он может быть полезен для нового, молодого поколения", – считает телеведущий Игорь Пупков.

На этот раз посланники и известный психолог рассказывают о приоритетах на пути к цели.

Честность, любовь, семья, добро – именно на этих понятиях и построен рассказ Лизы. В Фонде Рината Ахметова талант девушки оценили и решили поддержать начинающую писательницу.

"Ты нашла свой талант и очень важно его развивать. Работать над собой, чтобы стать лучшей в том, что ты делаешь! Ринат Ахметов передает такие книги. И также мы дарим тебе сертификат на мастер-класс с писателем", – заявил посланник Фонда на встрече с девочкой.

В будущем Лиха хочет писать о социальных проблемах общества: сиротстве и подростках, ведь уже несколько лет внимательно следит за проектом Фонда Рината Ахметова

"Я хочу сказать Ринату Ахметову большое спасибо за то, что есть "Сиротству-Нет!". Он помогает детям обрести семью. Он помогает людям, которые в тяжелой ситуации, им действительно, к кому обратиться. Он протягивает им руку помощи!" – отметила Лиза Кубрак.

Во время предыдущей акции с посланниками Фонда встретились полтысячи детей, а ко второй волне проекта "Твоя суперсила" присоединились еще около двухсот.

Ранее воспитанница интерната воплотила в реальность мечту стать телеведущей. Осуществить мечту девочке помогли во время акции. Кристине подарили книги, которые помогут получить знания в области телевидения. Посол фонда лично провел мастер-класс. Раскрыл секреты, которые в будущем помогут Кристине стать настоящим профессионалом.


Также стартовал прием заявок на проект "Мирное лето — детям Донбасса" Фонда Рината Ахметова. Проект стартует 1 июня, а завершится 10 июля. Планируются три смены по 14 дней каждая. 

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