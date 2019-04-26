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"Твоя суперсила": воспитанница интерната воплотила в реальность мечту стать телеведущей

26 апреля, 23:03

Теперь девочка уверена, полученные знания обязательно использует в жизни


Она мечтает стать телеведущей и покорить зрителя. Воспитанница Мариупольского интерната Кристина Титаренко уверена, если усердно работать над собой, можно достичь желаемого. Но очень важный пример опытных людей. Фонд Рината Ахметова воплотил мечту Кристины в жизни, и теперь она знает, что самое главное в профессии телезвезды.

"Я хочу сделать мир вокруг себя таким, какой он должен быть. Я очень рад, что у меня это получается", – так актер и телеведущий Андрей Дебрин помогает воспитанникам подумать о своем будущем. Дети уже готовы рассказывать о собственных желаниях и мечтах.

В Мариупольском интернате посол Фонда Рината Ахметова – с мотивационными лекциями на тему "Твоя суперсила". Среди слушателей – Кристина Титаренко. Она хочет стать телеведущей. Такой выбор сделала случайно. Ведь любит читать и очень любознательная.

"Меня берут на каждый праздник ведущей. Я очень люблю стихи рассказывать. Я не знаю почему, все говорят, что я очень умная. Эрудит. Я наблюдаю за программами. Смотрю разных ведущих", - рассказывает воспитанница школы-интерната Кристина Титаренко.

Осуществить мечту девочке помогли во время акции. Кристине подарили книги, которые помогут получить знания в области телевидения. Посол фонда лично проводит мастер-класс. Раскрывает секреты, которые в будущем помогут Кристине стать настоящим профессионалом.

"Надо искать любую возможность для того, чтоб свой талант развить и показать другим. Тогда он найдет выход еще дальше. Кристина молодец в этом плане: она не постеснялась, она не побоялась", – признается ведущий канала "Украина" Андрей Дебрин.

Но самое главное – это контакт со зрителем. Кристина внимательно слушает и понимает – камера ее безмолвный партнер. Теперь девочка уверена, полученные знания обязательно использует в жизни.

"Я очень благодарна за то, что именно мне уделили такое внимание. Ринату Ахметову большое спасибо. Он внимательный. Он уделяет детям много времени. Он очень хороший человек", – говорит Кристина Титаренко.

Мотивационные встречи послы Фонда Рината Ахметова проводят уже второй раз. Они приезжают к воспитанникам интернатных учреждений Донецкой области, чтобы каждый смог поверить в себя.

Кристина уже не сомневается: главное закончить школу и не изменить своей мечте.

"Это мое увлечение. Думаю, буду к своей мечте потихоньку идти – и у меня все получится", – верит девушка.

Ранее воспитанник Лиманской школы-интерната Максим Пивень провел целый день в пожарной части. ожарные показали подростку тонкости профессии, о которой он так долго мечтал. Представители и амбассадоры Фондапередали мальчику подарок от Рината Ахметова — возможность почувствовать себя спасателем

Стартовал прием заявок на проект "Мирное лето — детям Донбасса" Фонда Рината Ахметова. Проект стартует 1 июня, а завершится 10 июля. Планируются три смены по 14 дней каждая. 

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Тег помощь, фонд Рината Ахметова, Рината Ахметова

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