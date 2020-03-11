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Тяжелый бой в Песках: ВСУ жестко отомстили боевикам за обстрел грузовика

11 марта, 09:50

Сергей Мартынец

На передовой снова накалилась ситуация, потери понесли и ВСУ, и боевики

Боевики 10 марта подбили ракетой грузовик ВСУ, за что потом были наказаны жестко "ответкой". Украинские военные нанесли ряд ударов по вражеским позициям, в результате чего были уничтожены до трех человек и до пяти ранены. Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

Бой вчера утром завязался в районе Песков (Донецкое направление). Благодаря применению современных оптико-электронных приборов, которые недавно поступили на вооружение украинских подразделений, наши защитники заметили отход боевого расчета противотанкового ракетного комплекса (которым были подбит грузовик) противника из жилого сектора оккупированного населенного пункта. Отступление этого расчета российские оккупанты прикрывали огнем со своих позиций.

"Подразделения Объединенных сил применили все имеющиеся средства поражения для полного подавления огневой активности российско-оккупационных войск и уничтожения расчета ПТРК, который подбил автомобиль с украинскими воинами. По позициям противника, из которых велся огонь, был нанесен ряд ударов, по результатам которых вся огневая активность противника была подавлена. Расчет ПТРК, как боевая единица, перестал существовать – один оператор был убит, другой тяжело ранен. После окончания боя, из уничтоженных позиций противник начал вывозить убитых и раненых. Всего было задействовано до четырех медицинских эвакуаторов. Потери противника на этом участке составили до трех убитых и до пяти раненых разной степени тяжести", – сообщили в ООС.

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Как сообщали новости "Сегодня", за вчерашний день ВСУ потеряли убитыми и ранеными 11 человек. Это произошло и в результате обстрелов боевиков из запрещенного вооружения, и после попадания вражеской ракеты в грузовик украинских защитников.

Также появились подробности атаки российских оккупантов на Донбассе. Военные отмечают, что оккупанты прибегли к привычной манере ведения обстрелов – из-за спин мирного гражданского населения.

А тем временем в госпитале Днепра медики продолжают спасать двоих украинских военнослужащих, раненных 8 марта во время подрыва грузовика вблизи Водяного. Смотрите подробней в сюжете:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс бой ВСУ боевики пески ООС потери боевиков

Источник: Сегодня

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