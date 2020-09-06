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Угрозы главаря боевиков Пушилина: что известно перед экстренным заседанием ТКГ

6 сентября, 04:15

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Кравчук считает угрозы Пушилина не беспочвенными

Главарь самопровозглашенной "Донецкой народной республики" ("ДНР") Денис Пушилин заявил 5 сентября, что отдал приказ уничтожить инженерные сооружения Вооруженных сил Украины у линии соприкосновения на Донбассе, поскольку украинская сторона якобы проигнорировала требование о предоставлении акта по устранению вновь возведенных траншей и других инженерных сооружений до 3 сентября.

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Он также призвал ВСУ отвести военных из этого района с 8:00 7 сентября.

В ответ Украина решила созвать внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в режиме видеоконференции в воскресенье, 6 сентября.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский был проинформирован о заявлении главаря боевиков и "чрезвычайно обеспокоен".

В свою очередь, командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко назвал провокацией заявление главаря "ДНР" Пушилина, обвинившего Украину в нарушении ранее заключенных договоренностей по разведению сил на Донбассе.

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"Вместе с руководителем украинской стороны СЦКК проведена проверка фактов, изложенных в заявлении так называемого главы "ДНР" по оборудованию украинской стороной инженерных сооружений в районе населенного пункта Шумы Донецкой области... По результатам проверки установлено, что это обвинение не соответствует действительности и является провокационным", - заявил он.

Кроме того, Кравченко пообещал, что в случае применения огня вооруженными формированиями Российской Федерации по территории Украины, командование Объединенных сил будет защищать территориальную целостность Украины"с предоставлением адекватного ответа всеми имеющимися силами и средствами".

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В то же время глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук рассказал сайту "Сегодня", что считает, что угрозы главаря боевиков так называемой ДНР Пушилина могут оказаться не беспочвенными.

"Действительно, есть угроза. Завтра возможно внеочередное заседание ТКГ", – сообщил Кравчук, комментируя информацию об ультиматуме со стороны боевиков "ДНР".

Напомним, в полночь 27 июля на Донбассе начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, который, тем не менее, оставляет украинским военным право действовать в соответствии с нормами международного гуманитарного права и национального законодательства Украины – в случае нарушения договоренностей подразделения ООС готовы дать должный отпор противнику.

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Все подробности в спецтеме Обострение на Донбассе

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Донбасс Пушилин война на Донбассе ТКГ
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