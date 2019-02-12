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Украинцы рассказали, кто спасает людей на Донбассе

Вчера, 18:25

Данные ООН подтвердили результаты всеукраинского социального исследования

Фото: fdu.org.ua
Украинцы рассказали, кто спасает людей на Донбассе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2ef/b1b/5c62efb1b3962.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2ef/b1b/5c62efb1b3962.png Донбасс Данные ООН подтвердили результаты всеукраинского социального исследования

Фонд Рината Ахметова провел в Киеве брифинг "Гуманитарная ситуация на востоке Украины. Потребности мирного населения". Как с сожалением констатировал замглавы Управления ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине Иване Бочоришвили, ситуация на Донбассе стала меньше интересовать мировое сообщество. Фокусируя внимание на других гуманитарных кризисах в мире, международные благотворительные организации вынуждены значительно ограничить финансирование своей деятельности на востоке Украины.

Еда и лекарства

Вместе с тем, отметил Бочоришвили, это происходит на фоне продолжающегося ухудшения гуманитарной ситуации в регионе. Наиболее страдают пожилые люди, женщины и дети, которые чаще подвергаются риску насилия, эксплуатации и отсутствия помощи.

"Сегодня 3,5 млн человек на Донбассе продолжают нуждаться в гуманитарной помощи. Треть из них — люди старше 60 лет. Украина занимает лидирующее место в мире по числу пожилых людей, пострадавших от вооруженного конфликта в одной стране. Именно они наиболее часто сталкиваются с серьезными трудностями доступа к элементарным услугам из-за инвалидности или ограниченной мобильности", — сказал представитель ООН.

Бочоришвили также рассказал, что сегодня мирные жители Донецкой и Луганской областей в первую очередь нуждаются в защите, продуктах и медикаментах. Более половины населения на Донбассе, которое испытывает недостаток продуктов, — это пожилые люди. Для многих из них основным источником существования является пенсия, однако ее недостаточно для выживания. Более половины пенсии старики тратят на лекарства, еще четверть уходит на продукты питания. 

Статистика

Данные ООН подтверждают результаты всеукраинского социологического исследования, которое в конце минувшего года провел Киевский международный институт социологии. Как рассказал директор КМИС Владимир Паниотто, Фонд Рината Ахметова остается лидером в помощи местному мирному населению Донбасса. Об этом сказали 55% украинцев. А о благотворительной деятельности Рината Ахметова знают более 90% жителей Украины. Свыше половины опрошенных по всей стране уверены, что благотворительная деятельность Рината Ахметова предотвратила гуманитарную катастрофу на Донбассе. 71,5% опрошенных в Донецкой и Луганской областях назвали Фонд Рината Ахметова лидером в предоставлении помощи местному населению. Кроме того, 67% украинцев считают, что жители Донбасса без гуманитарной помощи Рината Ахметова не выжили бы. С этим согласны почти 85% опрошенных жителей в Донецкой и Луганской областях.

Продолжение

Татьяна Кухоцкая, директор по развитию проектов Фонда Рината Ахметова, рассказала, что в 2019 году Фонд продолжает работать в прежних направлениях: выдавать продуктовую помощь самым незащищенным жителям на контролируемой территории Украины, а также оказывать помощь в получении медикаментов и лечения, в том числе — и жителям неконтролируемых территорий, которым для этого надо выехать за линию соприкосновения.

"Мы каждый день общаемся с пострадавшими людьми и видим реальные очереди за продуктовыми наборами от Рината Ахметова. Это длится уже пятый год. И мы отдаем себе отчет в том, что такая ситуация будет продолжаться еще какое-то время", — подчеркнула Кухоцкая. 

По ее словам, украинцы показали свое неравнодушие к судьбам земляков: 80% жителей разных регионов Украины и 92% жителей Донецкого региона высказались за продолжение помощи тем, кто пострадал и продолжает страдать от вооруженного конфликта. И большая часть всех жителей страны уверена, что снизить темпы и объемы помощи можно будет только тогда, когда окончательно прекратятся военные действия на востоке Украины.

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Тег Донбасс, фонд Рината Ахметова, Гуманитарный штаб

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АВТОР:

Станислав Донец

Источник:

Сегодня

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