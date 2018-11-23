Украинская артиллерия тренировалась отбивать противника с моря и воздуха: эффектные фото учений

22 Ноября 2018, 23:29

Военные продемонстрировали умения по поражению нескольких волн морского десанта, минирование морского участка и применение аэрозольной маскировки без боевой стрельбы


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На одном из военных полигонов, размещенных на южном направлении района ООС, прошли плановые тактические учения реактивной артиллерийской батареи.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что военные продемонстрировали умения по поражению нескольких волн морского десанта, минирование морского участка и применение аэрозольной маскировки без боевой стрельбы.

"Наша цель – достичь слаженности между подразделениями аэрозольной маскировки, подразделением минирования акватории моря, батареи боевого прикрытия и группы беспилотных летательных аппаратов", – отметил начальник группы применения ракетных войск и артиллерии оперативно-тактической группировки "Восток".

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Также во время учений подразделения Противовоздушной обороны ООС продемонстрировали готовность к отражению вражеских действий по воздуху.

"Результатами тактических учений украинские защитники в который раз доказали, что всегда готовы дать отпор российскому агрессору", – добавили в пресс-центре ООС.

Напомним, ранее секретарь Совета безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Украине необходимо усилить военно-морское присутствие в Азово-Черноморском регионе для адекватного противодействия российской экспансии в регионе.

Также мы писали о том, что ВСУ усилили военное присутствие вдоль побережья Азовского моря на фоне российской агрессии.
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Источник:

"Сегодня"

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