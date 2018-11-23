Украинская артиллерия тренировалась отбивать противника с моря и воздуха: эффектные фото учений
Военные продемонстрировали умения по поражению нескольких волн морского десанта, минирование морского участка и применение аэрозольной маскировки без боевой стрельбы
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На одном из военных полигонов, размещенных на южном направлении района ООС, прошли плановые тактические учения реактивной артиллерийской батареи.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Отмечается, что военные продемонстрировали умения по поражению нескольких волн морского десанта, минирование морского участка и применение аэрозольной маскировки без боевой стрельбы.
"Наша цель – достичь слаженности между подразделениями аэрозольной маскировки, подразделением минирования акватории моря, батареи боевого прикрытия и группы беспилотных летательных аппаратов", – отметил начальник группы применения ракетных войск и артиллерии оперативно-тактической группировки "Восток".
Также во время учений подразделения Противовоздушной обороны ООС продемонстрировали готовность к отражению вражеских действий по воздуху.
"Результатами тактических учений украинские защитники в который раз доказали, что всегда готовы дать отпор российскому агрессору", – добавили в пресс-центре ООС.
Напомним, ранее секретарь Совета безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Украине необходимо усилить военно-морское присутствие в Азово-Черноморском регионе для адекватного противодействия российской экспансии в регионе.
Также мы писали о том, что ВСУ усилили военное присутствие вдоль побережья Азовского моря на фоне российской агрессии.
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