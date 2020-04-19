Украинские бойцы отпраздновали Пасху в окопах на передовой

Десятки капелланов вместе с верующими военнослужащими помолились за возвращение мира

Украинские военные на Донбассе, где боевики продолжают обстрелы, встретили Пасху в окопах на передовой, на боевых позициях и в местах несения службы.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

"Христос Воскрес!" – традиционное Пасхальное приветствие звучит сегодня во всех воинских коллективах, которые в составе Объединенных сил выполняют задачи по отпору и сдерживанию российской вооруженной агрессии на востоке Украины, – говорится в сообщении.

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Десятки капелланов вместе с верующими военнослужащими помолились за возвращение мира и процветание страны, за здоровье и благосостояние всего украинского народа.

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Украинские воины вместе со всей страной лакомятся сегодня традиционными куличами, пасхальными яйцами и другие праздничными вкусностями.

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Между тем, с начала сегодняшних суток российско-оккупационные войска, несмотря на праздник Воскресения Христова, обстреляли из миномета калибра 82 мм бойцов Объединенных сил вблизи Песков на Донецком направлении.

А за прошедшие сутки враг пять раз атаковал позиции украинской армии с применением запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го и 82-го калибров, а также вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

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