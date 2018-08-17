Украинские военные троллят боевиков: не соблюдают меры безопасности, взрывают склады оружия

Огонь уничтожил пять грузовиков со стрелковым оружием, боеприпасами и ворованным имуществом

После того как в районе поселка Желобок на оккупированной боевиками т.н. "ЛНР" части Луганской области загорелся опорный пункт противника, а потом взорвался размещенный на нем боекомплект, украинские военные тонко потроллили боевиков.

Об этом со ссылкой на Главное управления разведки сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как оказалось, российское оккупационное командование наращивает боевые возможности передовых подразделений соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ путем перемещения в районы передовых позиций дополнительных запасов оружия и боеприпасов.

В то же время нахождение на территории передовых подразделений оккупантов внештатного вооружения и избыточного количества боеприпасов приводит к снижению уровня мер безопасности в отношении их обслуживания и хранения, говорится в сообщении.

Так, 13 августа с. г. на территории склада ракетно-артиллерийского вооружения одного из передовых подразделений 2 АК российско-оккупационных войск, в результате пожара и взрыва боеприпасов, получили ранения и ожоги различной тяжести т.н. военнослужащие рабочей команды и подразделения охраны.

Кроме того, огнем было уничтожено до пяти автомобилей, загруженных стрелковым оружием, боеприпасами и имуществом, часть которых была похищена при пожаре. Российское командование проводит расследование по объемам потерь оружия и имущества и взаимосвязи причины пожара и хищения, добавили в ГУР МОУ.

Напомним, ранее сообщалось, что опорный пункт оккупантов у Желобка был взорван, когда пьяные боевики попытались поджарить шашлыки возле склада боеприпасов.

Еще одной версией причины взрыва на складе боеприпасов у Желобка сами сепаратисты называют желание командира бригады "Джафара" избежать ответственности за растрату топлива и боеприпасов.