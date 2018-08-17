Украинские военные троллят боевиков: не соблюдают меры безопасности, взрывают склады оружия

Сегодня, 13:59

Огонь уничтожил пять грузовиков со стрелковым оружием, боеприпасами и ворованным имуществом

Фото: Facebook
Фото: Facebook

После того как в районе поселка Желобок на оккупированной боевиками т.н. "ЛНР" части Луганской области загорелся опорный пункт противника, а потом взорвался размещенный на нем боекомплект, украинские военные тонко потроллили боевиков.

Об этом со ссылкой на Главное управления разведки сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как оказалось, российское оккупационное командование наращивает боевые возможности передовых подразделений соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ путем перемещения в районы передовых позиций дополнительных запасов оружия и боеприпасов.

В то же время нахождение на территории передовых подразделений оккупантов внештатного вооружения и избыточного количества боеприпасов приводит к снижению уровня мер безопасности в отношении их обслуживания и хранения, говорится в сообщении.

Так, 13 августа с. г. на территории склада ракетно-артиллерийского вооружения одного из передовых подразделений 2 АК российско-оккупационных войск, в результате пожара и взрыва боеприпасов, получили ранения и ожоги различной тяжести т.н. военнослужащие рабочей команды и подразделения охраны.

Кроме того, огнем было уничтожено до пяти автомобилей, загруженных стрелковым оружием, боеприпасами и имуществом, часть которых была похищена при пожаре. Российское командование проводит расследование по объемам потерь оружия и имущества и взаимосвязи причины пожара и хищения, добавили в ГУР МОУ.

Напомним, ранее сообщалось, что опорный пункт оккупантов у Желобка был взорван, когда пьяные боевики попытались поджарить шашлыки возле склада боеприпасов.

Еще одной версией причины взрыва на складе боеприпасов у Желобка сами сепаратисты называют желание командира бригады "Джафара" избежать ответственности за растрату топлива и боеприпасов.
ВСУ, боевики, троллинг, желобок, опорник

Вы сейчас просматриваете новость "Украинские военные троллят боевиков: не соблюдают меры безопасности, взрывают склады оружия". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Фото: Facebook 93-я ОМБр

"Упыри", "отморозки", "палачи Желобка": бойцы ВСУ рассказали, как их называет противник

27 Июня, 04:32

Российские оккупанты заставили бойцов покинуть свои семьи и дома, взяв в руки оружие

Донбасс

Фото: Facebook

"Исчезновение" опорника боевиков под Желобком: появились яркие фото

Сегодня, 04:02

Пьяные боевики пытались пожарить шашлык возле склада боеприпасов и взорвали опорник
Загрузка...

Донбасс

Фото: Facebook Генеральный штаб ВСУ

Тихо делают свое дело: волонтер рассказал о продвижении ВСУ под Желобком

23 Июня, 09:43

Украинские военные закрепились на новых рубежах, пишет Юрий Мысягин

Донбасс

Фото: Facebook 93-я ОМБр

"Птичка" запорхнула прямо в гнездо: волонтер рассказал, как уничтожили опорник боевиков на Бахмутке

1 Июля, 09:51

Неизвестные птурщики ударили с расстояния 2200 метров
Загрузка...