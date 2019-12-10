Украинские военные: в Станице Луганской появились боевики с повязками СЦКК

Боевики с повязкой СЦКК. Фото: из открытых источников

На участке разведения сил и средств №1 в Станице Луганской появились представители вооруженных формирований в камуфляже российского образца и нарукавными повязками с надписью "СЦКК – JCCC". Указанная символика в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) не используется. Об этом говорится в заявлении украинской стороны в СЦКК, опубликованном пресс-центром штаба операции Объединенных сил.

"В соответствии с пунктом 8 Рамочного решения по завершению разведения сил военнослужащие Вооруженных сил Украины, а также представители вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины ни при каких обстоятельствах не могут находиться на участках разведения, пребывание на которых разрешено только офицерам СЦКК", – говорится в сообщении.

Реклама

Как отмечается, пребывание таких лиц на участке разведения нарушает Минские договоренности.

СЦКК был создан в сентябре 2014 года украинской и российской сторонами. В состав СЦКК вошли офицеры ВСУ и ВС РФ, которые были размещены в определенных секторах Луганской и Донецкой областей. В декабре 2017 года офицеры вооруженных сил РФ в одностороннем порядке прекратили свою деятельность в составе СЦКК и покинули Украину. Представителей так называемых "ЛДНР" в составе СЦКК нет.

"Требуем от оккупационной администрации РФ в Луганской области убрать вышеупомянутых представителей вооруженных формирований с территории участка разведения", – говорится в заявлении.

Напомним, 26 июня украинская сторона отвела свои силы в районе моста в Станице Луганской, а на следующий день в ОБСЕ подтвердили, что и боевики ушли. После этого разминировали территории и начался процесс восстановления разрушенного моста. 6 ноября завершили подготовительные работы по восстановлению моста. Комментируя ситуацию в Станице, глава государства говорил: "Мы развели войска в Станице Луганской и даже сделали временный пешеходный мост. А сегодня уже заливают бетон, и будет фундаментальный мост построен. Там КПВВ, там свет, там "Швейцария". Также Зеленский называл главный момент в разведении войск в Станице Луганской.

20 ноября глава государства прибыл лично в Станицу Луганскую принять восстановленный мост через реку Северский Донец. В итоге постарались там на славу: дорога, мост, КПВВ – все новенькое.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама