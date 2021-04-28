Унизили и избили при детях: жена разгромившего супермаркет топором объяснила его действия

Женщина утверждает, что муж в состоянии аффекта защищал семью, и просит поддержать их материально

Супруга мужчины, растрощившего топором супермаркет АТБ в Мариуполе, рассказала свою версию возникновения конфликта.

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В Сети опубликовали соответствующее видеообращение женщины.

Юлия Ломтадзе, зачитывая текст с телефона, рассказала, что 22 апреля она стояла в очереди у кассы в супермаркете вместе с детьми, когда кассир потребовала, чтобы на детей 11-ти и 4-х лет надели маски или она не пробьет товар.

Девушка начала доказывать свое право не носить маску, ссылаясь на Конституцию. Кроме того, она утверждает, что является астматиком и не носит маску по медицинским показателям.

По словам женщины, далее в ее адрес посыпались оскорбления со стороны персонала АТБ и покупателей, они также грозились вызвать полицию и "всячески унижали".

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"На меня напала неизвестная женщина, схватила меня за волосы и наносила удары руками. А через некоторое время в магазин забежал ее муж, ударил меня в лицо и всячески помогал ей избивать меня на глазах детей. После того, как дети начали кричать, они отпустили и скрылись", – рассказала Юлия.

Она утверждает, что супермаркет скрывает видео с инцидентом и на суде его представители утверждали, что у них были технические неполадки.

Женщина утверждает, что Иосиф Ломтадзе был в состоянии аффекта, поскольку защищал семью, она также попросила поддержать ее, в том числе материально и оставила реквизиты карты для сбора средств на защиту мужа.

Напомним, несколько дней назад в Мариуполе Донецкой области мужчина с топором напал на супермаркет сети АТБ. Он буквально растрощил все кассы на глазах у сотрудников магазина и посетителей.

Мы также писали, что в Киеве полицейский напал на женщину из-за маски, а в Одессе по той же причине мужчины подрались в продуктовом магазине.