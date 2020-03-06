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Усиление обстрелов и потери ВСУ: как прошли сутки на Донбассе

6 марта, 07:12

Тина Наринецкая

Враг снова ударил из запрещенного «Минском» оружия

За прошлые сутки, 5 марта, боевики десять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военнослужащий ранен, еще двое – получили боевые травмы, сообщили в пресс-центре ООС.

"5 марта вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" был зафиксирован один обстрел:

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  • вблизи Авдеевки стреляли из миномета калибра 82 мм – противник выпустил 7 мин, совершил 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета, а также вел огонь из противотанкового ракетного комплекса, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг устроил девять обстрелов:

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  • дважды рядом с Зайцево стреляли из 82-мм минометов – 13 мин, а также велся обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • неподалеку Новотошковского ударили из миномета калибра 120 мм – 10 мин;
  • четыре раза в районе Орехово велся огонь из ствольной артиллерии калибра 122 мм – 4 снаряда, из минометов калибра 120 мм – 7 мин и 2 мины с 82-мм миномета;
  • вблизи Новозвановки враг применил противотанковый ракетный комплекс;
  • рядом с Луганским стреляли из станкового противотанкового гранатомета – 3 выстрела, а также противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Вчера, 4 марта, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения и еще двое военнослужащих Объединенных сил – получили боевые травмы", – рассказали в ООС.

Напомним, 4 марта боевики устроили шесть обстрелов. Но и тогда не обошлось без потерь – четверо военнослужащих были ранены.

А3 марта было зафиксировано семь вражеских обстрелов. Один украинский военнослужащий погиб, еще пятеро – были ранены.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ боевики обстрелы запрещенное оружие потери ВСУ ООС

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