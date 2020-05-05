Усиление обстрелов и потери ВСУ: как прошли сутки на Донбассе

Оккупанты снова пустили в ход запрещенное оружие

За прошлые сутки, 4 мая,российские боевики устроили 12 обстрелов на Донбассе. Один военнослужащий получил ранения, сообщили в пресс-центре ООС.

"За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы были зафиксированы:

враг дважды обстреливал позиции неподалеку от Верхнеторецкого из минометов 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

у Красногоровки оккупанты выпустили 14 мин 82-го калибра и применили станковые противотанковые гранатометы;

у Новотроицкого, Авдеевки и два раза по окрестностям Старогнатовки велся огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку от Водяного боевики применяли станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы;

рядом с Широкино враг стрелял из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелы были зафиксированы:

из минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также станковых противотанковых гранатометов дважды велся огонь по защитникам Крымского;

по защитникам Орехово велся огонь из 120 мм и 82 мм минометов (выпустили 41 мину), а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", – рассказали в ООС.

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По данным разведки, 4 мая наши военнослужащие ликвидировали одного российского оккупанта и не менее двух ранили. Кроме этого, был уничтожен военный грузовик врага.

Ранее стали известны потери боевиков за апрель. Только за предыдущий месяц местные боевики так называемых Л/ДНР, наемники из РФ и кадровые российские военные на Донбассе потеряли убитыми и ранеными почти сто человек.

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Также мы рассказывали, что украинские военные в районе Золотого подбили командирский внедорожник боевиков:

Видео: telegram/Андрей Цаплиенко

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