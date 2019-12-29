Условный срок за террористическую группировку: чем примечательна история "ополченочки" Дрюк

Танки боевиков на Донбассе / Фото: Getty Images

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История Светланы Дрюк сначала стала основой для фильма-боевика, а позже – для детективной драмы, но уже в реальности. Танкистку, шпиона и тренера в одном лице признали виновной в создании террористической организации (ч.1 ст.258-3). Павлоградский городской суд назначил ей пять лет с испытательным сроком в 3 года. Чем знаменита "Ветерок" и почему такой мягкий приговор, разберемся в этом материале.

Что принес с собой восточный "Ветерок": как все начиналось

О Светлане Дрюк украинцы узнали в марте после сообщения СБУ об успешной спецоперации, в ходе которой с неподконтрольной части Донбасса удалось вывезти перебежчика. Речь шла о заместителе командира 11-го полка 1-го армейского корпуса РФ Светлане Дрюк.

Фото: соцсети

Вскоре сайты сепаратистов начали писать, что Светлана Дрюк была похищена, и показания даны якобы против ее воли, но в то же время подтвердили, что Дрюк являлась бывшим офицером "Народной милиции ДНР".

В СМИ распространялась информация, что Дрюк передавала из Донецка в Киев важные сообщения, благодаря которым под Торезом уничтожили восемь российских танков. Дрюк приписывали героизм и с "другой стороны". Нашумевший фильм "Ополченочка", рассказывающий о жизни женского экипажа танка боевиков был основан, как сообщалось, также на истории жизни Светланы.

Случай со Светланой Дрюк поставил серьезный вопрос – как поступать с "двойными агентами", людьми, которые в определенный момент противостояния приняли решение сменить сторону конфликта?

Программы для перебежчиков

Как сообщалось, Светлана Дрюк – важный информатор спецслужб. Не исключено, что это и сыграло ключевую роль в суде.

"Не исключено, что была задействована программа СБУ по возвращению домой, и, возможно, она пошла на сделку. Поиск компромисса – тема неоднозначная и мы не знаем точной мотивации судьи", – рассказал нам военный эксперт Владислав Селезнев.

Руководитель центра военно-полевых исследований Александр Мусиенко считает, что такой случай может стать позитивным примером для тех, кто захочет перейти на украинскую сторону.

"Есть как минимум три статьи Уголовного кодекса, связанные с созданием, финансированием террористической группы и участием в ней, которые предусматривают, что лицо может быть даже избавлено от уголовной ответственности в случае, если оно было в террористической организации, принимало участие в действиях, но позже добровольно из нее вышло и начало сотрудничать со следствием, предоставляя ценную информацию. Фактически, наступает амнистия. Существует уголовная практика, которая чаще используется не в украинских, а западных спецслужбах – получение смягчения приговора или освобождения от наказания в случае сотрудничества со следствием. Возможно, тут условное наказание было получено ценой сотрудничества со следствием. В любом случае, есть судимость, уголовное наказание есть, но оно мягче, чем могло быть. Это цена информации, которую она могла предоставить. Оценив информацию, прокуроры могли пойти на сделку. У нас давно действует программа доверия СБУ "тебя ждут дома", которая определяет, что если люди не совершали тяжких преступлений, они могут добровольно сдаться и сотрудничать с органами следствия, что часто становится поводом для освобождения от уголовной ответственности. Такая программа работает, но нельзя сказать, что много людей ею воспользовались. Однако такой прецедент, который получил огласку, действительно может стать примером для тех, кто хочет сотрудничать со следствием и прекратить боевые действия против украинских военных", – считает эксперт

В чем сложность с 258 статьей?

Павлоградский городской суд, вынесший приговор Светлане Дрюк, лишь первая инстанция. Приговор может быть обжалован, и суду высшей инстанции предстоит объяснить, над созданием какой именно террористической группы работала Светлана.

Как объясняет криминолог Анна Маляр, классификация преступлений как терроризм – распространенная практика, ведь на востоке четыре года продолжалась АТО, то есть операция по борьбе с терроризмом. Сложность в том, что в дальнейшем обвиненные в терроризме смогут обжаловать такой приговор в Европейском суде по правам человека.

"Есть системная проблема в том, что люди, которые принимали участие в деятельности так называемых незаконных формирований "ДНР-ЛНР" действительно преступали норму закона, и их действия, как правило, классифицируются как террористическое преступление – по 258 статье. Это связано с тем, что официальная позиция власти до 2018 года состояла в том, что происходит террористическая операция, и соответственно, террористическая угроза. Эта квалификация ошибочна, ведь на Востоке (на территории ОРДЛО – Ред.), кроме сбитого "Боинга", нет других признаков террористических актов. Там есть посягательство на территориальную целостность и суверенитет, а эти действия должны квалифицироваться по ст. 437 УК, это "подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны", этой статьей и охватывается деятельность боевиков. О том, что это юридически неправильная квалификация, знали правоохранительные органы, но в суды они передают дела именно по этой квалификации, поэтому первичная ошибка происходит на этапе оценки действий прокуратурой. Конечно, это основания для людей, которые осуждены за террористическое преступление, прийти в Европейский суд по правам человека и доказать, что в их действиях нет состава именно этого преступления. Вторая проблема – мягкость приговоров в принципе по преступлениям, совершаемым против украинского государства на востоке Украины. Эта проблема связана с тем, что по подследственности эти дела попадают в суды Донецкой и Луганской области, где в основном работают судьи, имеющие тесные родственные связи с людьми, проживающими на оккупированной территории. В связи с этим на судей часто оказывается давление, в этой ситуации они боятся выносить жесткие приговоры. Это – системная проблема и украинская власть эту проблему не решала с 2014 года. На самом деле, решение было очень простое – нужно было на время войны изменить подсудность и распределять эти дела в другие области, где нет риска, либо проводить "обмен судей". Но это не было сделано", – говорит Маляр

Ранее мы писали, что российский журналист и публицист Александр Невзоров считает, что замкомандира "танкового полка ДНР" Светлана Дрюк перешла на сторону ВСУне из-за операции украинской контрразведки, а из-за отвращения к ситуации на оккупированных территориях.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали о том, как так называемые "харьковские террористы" получили пожизненный срок и были отпущены, поскольку они заявлены Россией на обмен пленными.

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